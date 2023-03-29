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Без улова не остался никто — NTD о фестивале рыбалки в Индии
Более 2000 человек приняли участие в фестивале рыбной ловли в индийском Мадурае. Как передаёт NTD, его устраивают после сбора урожая риса и этой традиции сотни лет. Рыбу ловят даже женщины и дети, и с пустыми руками никто не уходит.
Сотни индийцев вооружились сетями и отправились на рыбалку в Мадурае. Здесь проходит фестиваль рыбной ловли. Его устраивают после сбора урожая риса. Этой традиции сотни лет.
 
Рыбалка начинается с раннего утра. Приезжают даже из соседних деревень.
 
РЫБАК: Все поймали уйму рыбы. Людей собралось много, но и водоём достаточно большой.
 
Почти каждый рыбак спешит похвастаться уловом.
 
РЫБАК: Мы приходим сюда каждый год и на этот раз поймали крупную рыбу. Этот праздник посвящён хорошему урожаю.
 
В этом году в фестивале участвуют 2000 человек. Рыбу ловят даже женщины и дети. С пустыми руками никто не уходит.
 
В Мадурае с давних времён развито сельское хозяйство. В основном здесь выращивают рис. Также есть плантации хлопка и жасмина.
 
Дата выхода в эфир 27 марта 2023 года.
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