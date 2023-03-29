Без улова не остался никто — NTD о фестивале рыбалки в Индии

03:05
Верховный комиссар ООН Тюрк: свободу религии на Украине необходимо соблюдать
Права человека, в том числе свободу религии, необходимо соблюдать, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк, в ответ на просьбу прокомментировать критику со стороны властей Украины в адрес доклада УВКПЧ.
02:55
Высокая опасность пожаров грозит четырем регионам юга России и СКФО
Высокая пожарная опасность прогнозируется на текущей неделе в четырёх регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
02:42
Российская кругосветная экспедиция продолжится в апреле
Кругосветная экспедиция по пути великих российских мореплавателей, несмотря на потерю тримарана, продолжится в апреле, сообщила руководитель берегового штаба Юлия Калюжная.
02:29
Байден признал сложность ситуации в Израиле
Ситуация в Израиле является сложной и властям страны необходимо найти из неё выход, заявил президент США Джо Байден.
02:13
Wildberries запустил новый портал туристических услуг
Онлайн-ретейлер Wildberries запустил новый портал туристических услуг, сообщает РИА Новости.
02:03
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на юге Италии
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано вечером 28 марта в итальянской области Молизе, в районе Кампобассо.
02:01
Потенциальный новый владелец «Манчестер Юнайтед» не намерен увольнять Тен Хага
Финский бизнесмен Томас Циллиакус, который является одним из претендентов на покупку «Манчестер Юнайтед», заверил, что сохранит Эрика Тен Хага в качестве тренера, если станет новым владельцем клуба.
01:49
Посольство России: США пытаются мешать расследованию теракта на «Северных потоках»
Власти США пытаются сделать всё для того, чтобы помешать проведению независимого расследования подрыва «Северных потоков», говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.
01:43
Теннисист Хачанов прервал серию поражений от игроков топ-10
Российский теннисист Карен Хачанов победил третью ракетку мира Стефаноса Циципаса в матче 1/8 финала «Мастерса» в Майами.
01:29
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл во вторник, 28 марта, с визитом в Москву.
01:25
СМИ: Ренар покинул пост главного тренера Саудовской Аравии по футболу
Французский тренер Эрве Ренар принял решение уйти из сборной Саудовской Аравии по футболу.
01:15
Байден обеспокоен заявлениями о планах России разместить ядерные боезаряды в Белоруссии
Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность планами России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.
01:12
МОК подтвердил, что спортсмены из ЦСКА не соответствуют условиям нейтрального статуса
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что российские спортсмены, представляющие ЦСКА и другие клубы, связанные с силовыми структурами, не соответствуют критериям для получения нейтрального статуса.
01:03
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ за прошедшие сутки
За прошедшие сутки армия Украины семь раз обстреляла населённые пункты Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
00:56
Канада в этом году планирует предоставить Украине кредит по линии МВФ
Канада в этом году планирует предоставить Украине кредит по линии Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).
00:48
Салихова — критикам Тедеско: тем, кто называл его кузнечиком, предлагаю научиться прыгать
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на первую в истории сборной Бельгии победу над Германией в товарищеском матче.
00:44
Сборная Бельгии под руководством Тедеско одержала первую в истории победу над Германией
Сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско в товарищеском матче впервые в истории команды обыграла Германию.
00:38
Кадыров: в ходе спецоперации в Гудермесе уничтожены два боевика
В ходе спецоперации в частном секторе Гудермеса были уничтожены два боевика, сотрудники силовых органов и гражданские не пострадали, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
00:34
Немецкий журналист высказался о деятельности Баха после рекомендаций МОК по россиянам
Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.
00:29
Bloomberg: советник Байдена Салливан провёл переговоры с Ван И 24 марта
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 24 марта провёл переговоры с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
00:26
Хачанов впервые в карьере обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
00:11
В интернет попало видео, на котором Байдену дают инструкции перед выступлением
Журналисты в Северной Каролине засняли разговор президента США Джо Байдена с его сопровождающим в ходе визита на завод полупроводников.
00:00
Канада продлит отмену режима наибольшего благоприятствования импорта из России
Канада продлит отказ от режима наибольшего благоприятствования в отношении импорта из России и Белоруссии.
23:57
Команда Швейцарии разгромила сборную Израиля в матче отбора Евро-2024
Сборная Швейцарии дома одержала победу над Израилем в матче второго тура отборочного раунда к чемпионату Европы — 2024.
23:53
Дубль Ковачича принес сборной Хорватии победу над командой Турции
Сборная Хорватии одержала выездную победу над Турцией в матче второго тура отборочного этапа Евро-2024.
23:52
США ввели экспортные ограничения против российских компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть»
США ввели экспортные ограничения в отношении российских компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть» за «действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики» Соединённых Штатов.
23:49
СК: водитель попавшей под поезд машины в Крыму пытался проскочить на красный сигнал
Следственный комитет сообщил, что автомобиль, попавший под поезд в Крыму, попытался «проскочить» железнодорожный переезд на красный сигнал светофора.
23:48
Румыния обыграла Белоруссию в квалификационном матче Евро-2024
Сборная Румынии одержала победу над Белоруссией в матче второго тура квалификации Евро-2024.
23:45
Сборная Шотландии выиграла у команды Испании в отборе Евро-2024
Сборная Шотландии одержала победу над Испанией в матче второго тура квалификации Евро-2024.
23:40
Фильм Оливера Стоуна Nuclear Now об атомной энергетике и проблемах климата выйдет 28 апреля
Американский режиссёр, обладатель трёх статуэток «Оскар» Оливер Стоун снял документальный фильм Nuclear Now об атомной энергетике и о том, как она может стать решением климатических проблем.
23:35
Госдеп США выступил за создание международного трибунала по Украине с украинскими законами
Госдепартамент Соединённых Штатов выступил за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался украинской юридической системой с использованием «международных элементов».
23:25
Батыршина: ощущение, что какие-то силы не дают Баху объявить о допуске россиян окончательно
Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.
23:17
Карчаа рассказал, что делегация МАГАТЭ 29 марта проведёт на ЗАЭС максимум семь часов
Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что делегация МАГАТЭ 29 марта проведёт на Запорожской атомной электростанции максимум семь часов. Об этом пишет Интерфакс.
23:07
«Росатом» запустит производство лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области
«Росатом» запустит производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области.
23:00
Правительство Сербии сообщило об отправке Украине электроэнергетического оборудования
Правительство Сербии сообщило об отправке Украине электроэнергетического оборудования в качестве гуманитарной помощи.
22:59
Монсон: россияне должны быть допущены на Олимпиаду без всяких требований
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказал мнение, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования бесчеловечны.
22:54
Российский хоккеист «Сан-Хосе» Барабанов получил травму нижней части тела
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов получил травму нижней части тела.
22:48
Мусорщики Парижа приостановят забастовку 29 марта
Профсоюз мусорщиков Парижа 29 марта приостановит забастовку, которая длится с 6 марта, из-за малого числа бастующих.
22:46
В Татарстане завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка
В Татарстане завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика.
22:46
Аналитик Муртазин прокомментировал идею создания в России платформы электронных сим-карт
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.
22:45
В Оренбургской области реализовали проект по печати деталей для оборудования месторождений на 3D-принтере
Предприятие «Газпромнефть-Оренбург» реализовало пилотный проект, предусматривающий изготовление деталей для оборудования месторождений на 3D-принтере.
22:44
В Петербурге открылась выставка к 155-летию Горького
В Государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге открылась выставка к 155-летию Максима Горького.
22:44
В Ульяновской области рассказали о помощи семьям, пострадавшим от паводка
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских прокомментировал ситуацию с паводком в регионе.
22:43
ЦПВС сообщил о фактах хищения боевиками помощи из Турции в зоне деэскалации в Идлибе
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил о фактах хищения боевиками гумпомощи из Турции в зоне деэскалации в Идлибе.
22:43
В Чехии заявили, что российским спортсменам не место на Олимпийских играх
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.
22:41
Кафельников: МОК сделал шаг навстречу, дав возможность участвовать в нейтральном статусе
Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.
22:41
Премьер Польши раскритиковал рекомендации МОК по российским спортсменам
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.
22:29
Васильев считает, что российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду в Париже
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что российским спортсменам не нужно участвовать в Олимпиаде в Париже.
22:29
Кабмин: Россия по просьбе Будапешта ведёт дополнительные поставки газа в Венгрию
Российское правительство сообщило, что Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию согласно обязательствам. Также по просьбе Будапешта ведутся дополнительные поставки российского газа в эту страну.
22:25
Колобков: решения МОК выглядят странно по отношению к тем принципам, что отстаивал Бах
Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.