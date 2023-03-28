Focus: к 30-летнему юбилею на европейском едином рынке стало меньше свободы и больше контроля

30-летний юбилей европейского единого рынка прошёл незамеченным, сообщает Focus. И связано это не с боевыми действиями на Украине, а с гораздо более глубокими и вызывающими беспокойство причинами. Дело в том, что рыночная экономика утратила былую притягательность и поддержку среди стран — членов ЕС. А это может привести к крушению внутреннего рынка и серьёзным потрясениям в союзе, предупреждает автор статьи Клеменс Джоос.

30-летний юбилей европейского единого рынка прошёл незамеченным, пишет Focus. А ведь с 1993 года он обеспечивает свободное обращение товаров и услуг, а также движение капитала и людей между странами — членами союза. Пониженное внимание, конечно, можно объяснить боевыми действиями на Украине, а также тем обстоятельством, что некоторые, по-видимому, относятся к внутреннему рынку как к здоровью: пока оно есть, его не замечаешь. Но в действительности за отсутствием интереса стоят гораздо более глубокие и вызывающие беспокойство причины, убеждён автор статьи Клеменс Джоос.

Дело в том, что за все эти годы идея рыночной экономики утратила былую притягательность, а также поддержку среди европейских государств, даже членов Еврокомиссии. И этому определённо поспособствовала пандемия коронавируса, во время которой значительно усилился контроль на правительственном уровне. Поначалу в исхудавших структурах государственного управления царило удивление и отчасти чиновники не справлялись из-за перегруженности, но они быстро привыкли к открывшимся для них новым возможностям.

И они уже не хотят от них отказываться, констатирует Focus: «Конечно, решения о войне или мире, о поставках вооружения и экономических санкциях не должны принимать рынки. Но наблюдается тревожный эффект привыкания. Очевидно, что всё меньше политиков и, к сожалению, граждан относится к плановой экономике с настороженностью».

Это проявляется в намерении Европейского парламента контролируемым путём уменьшать выбросы CO2 в сфере строительства. В Германии же, например, собираются принимать законы для постепенного отказа от газового и мазутного отопления. Некоторые политики открыто называют такие меры антиконституционными, ведь они нарушают право человека на собственность. Еврокомиссия же хочет с помощью климатических пошлин на импорт из Азии и США обеспечить конкурентоспособность европейских компаний на международном рынке.

Но в условиях глобализации конкуренцию выдержат только те предприятия, которые производят высококачественную продукцию, а не те, которые специализируются на выкачивании субсидий и полагаются на защитные пошлины. К тому же многомиллиардные правительственные программы приводят к росту государственного долга и инфляции. Правительство должно ограничиваться созданием рамочных условий для экономики, а в остальном довериться рынкам, считает Джоос.

Автор убеждён, что нынешняя ситуация в Европе возникла из-за того, что её лидеры так и не смогли решить главную проблему с принципом единогласия в ЕС. Дело в том, что многие страны — члены союза оказались не готовы жертвовать своими собственными интересами ради дееспособного и устойчивого объединения, поэтому Европа не может выступать на равных с Китаем или США.

В ЕС возник «порочный круг», объясняет автор. Из-за неспособности улучшить свои административные возможности, в Европе возникает «ложный акционизм» в сфере климатической и промышленной политики, который приводит к вмешательствам в ключевые принципы рыночной экономики. Рост субсидий для предприятий и программ социальной помощи приводит к увеличению долгов, и внутренний рынок ЕС становится менее привлекательным для инвесторов.

Джоос убеждён, что такая облегчённая версия плановой экономики приведёт к крушению единого рынка и серьёзным потрясениям в странах — членах союза, что, в свою очередь, усугубит кризис доверия граждан к ЕС. «Одним словом: тот, кто ослабляет или пытается упразднить внутренний рынок ЕС, покушается на обещание свободы, экономического роста и социальной безопасности Европейского союза. Внутренний рынок был и остаётся двигателем европейской интеграции. Тот, кто его пытается задушить, душит будущее ЕС», — заключает автор.