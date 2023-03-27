NBC News: в Калифорнии предложили запретить Skittles и другие вредные сладости

Несколько законодателей штата выступили с инициативой запретить вредные сладости, в составе которых есть определённые опасные химикаты. Все понимают, что до законопроекта дело не дойдёт, слишком сильно лобби у производителей. NBC News поясняет, что главная цель законотворцев — привлечь внимание к небезопасному составу продуктов питания.

Итак, слушайте. Очень возможно, что Skittles попадёт под запрет в Калифорнии вместе с другими сладостями, вроде Nerds. Это произойдёт в случае, если предложенный проект станем законом штата.

Шансов, конечно, совсем немного. Один из двух законодателей, отстаивающих его, признаёт: вероятность запрета Skittles составляет около нуля процентов. Но по его словам, суть в том, чтобы поднять вопрос химикатов в составе подобных сладостей и других продуктов. Их связывают с повышенным риском возникновения рака и других серьёзных проблем со здоровьем.

Речь идёт о пяти конкретных химических составляющих, которые встречаются, например, в кукурузных хлопьях, хлебе, газировке, плавленном сыре. Они увеличивают срок годности продукта, улучшают его вкус и внешний вид. Законодатель, ведущий этот вопрос, надеется, что это заставит производителей искать менее вредные ингредиенты для их продукции.

К нам присоединяется Джон Торрес. Объясните нам, пожалуйста, насколько высок риск, что химические вещества в Skittles… И я знаю, я сейчас навредничаю вам, но вы же любите эти конфетки, я их обожаю. Поясните, о чём идёт речь.

ДЖОН ТОРРЕС, старший медицинский корреспондент: Во-первых, я ем Skittles, но стараюсь не усугублять, ведь это же сладость, с ней нельзя перебарщивать. Во-вторых, надо посмотреть на риски, связанные со здоровьем. Точнее на то, что с ними ассоциируется. Это значит, что нет однозначного утверждения, что одно вызывает другое.





Но есть такие исследования, глядя на которые, понимаешь, что есть определённые связи. Тесты на животных показали возможную связь. В исследованиях с участием людей пока не обнаружено однозначного ответа.

На самом деле, это всё просто подчёркивает разницу между Агентством Министерства здравоохранения и Министерством сельского хозяйства, которые контролируют наши продукты и их состав, и их коллегами в Европе, европейскими продовольственными ассоциациями. Там другой подход, они стараются предотвращать риски. То есть, если есть хоть малейшая вероятность, мы сразу это запретим и лишь потом проведём исследования на предмет безопасности.





У нас же, если это выглядит безопасно, мы это разрешаем. А если позже обнаружится, что опасность всё-таки существует, мы это отзовём. Понятна разница? Итак, по нашему вопросу, определённые ассоциации есть, но прямой связи не обнаружено — вот главный итог.

Но вот вопрос. Если эти пять химических веществ уже попали под запрет в Евросоюзе, то почему мы продолжаем их использовать здесь?

ДЖОН ТОРРЕС: Здесь как раз вопрос в том, как работают эти субъекты. Если посмотреть на связанные с этими веществами риски, там будет целый список. Во-первых, это поведенческие проблемы у детей, наверное, самое серьёзное, что мы увидим. Далее, повышенный риск возникновения онкологических заболеваний у некоторых людей, вред для репродуктивной системы и иммунной системы. Но мы также узнаём, что некоторые люди более чувствительны к таким моментам, чем другие. Вот откуда идёт недопонимание.

Мы только что показали часть письма от представителей пищевой промышленности, которые добиваются запрета того предложения. Ещё раз подчёркиваю, речь не о законопроекте, а о предложении. Итак, в письме говорится, что все эти пять добавок были тщательно изучены федеральными органами и представителями штата, а также международными научными организациями и продолжают считаться безопасными.

С точки зрения доктора, я-то смотрю на это по-другому. Ведь эти представители пищевой промышленности — это огромное лобби, верно? Как вы считаете, привлекает ли всё это необходимое внимание к вопросу, на что и рассчитывал изначально тот законодатель?

ДЖОН ТОРРЕС: Я думаю, это привлекает внимание к вопросу. И, конечно, надо об этом говорить, ведь все мы хотим, чтобы продукты, поступающие в наш организм, были безопасными. Но в то же время, если посмотреть на проведённые исследования, у нас нет однозначных ответов. И мы снова возвращаемся к дилемме, стоит ли нам это запрещать, если нет однозначных ответов, или, возможно на данном этапе это вполне безопасно, тогда, давайте, разрешим.





Но суть в том, что все исследования проводятся для высоких уровней потребления. Чем больше ешь, тем выше риски. Тогда ответ прост — снизить объёмы. Вот я однозначно буду есть поменьше Skittles после этой передачи. Но я не собираюсь от них отказываться, буду честен. Я люблю Skittles.





Итак, ещё раз. Если употреблять это в больших объёмах, то и проблем будет больше. Здесь важна умеренность, как, впрочем, и везде. И начинайте читать упаковку. Посмотрите, что там в составе. Если там видите какие-то химические ингредиенты и вас они настораживают, то не ешьте.

Дата выхода в эфир 24 марта 2023 года.