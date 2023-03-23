Sky News: множество пострадавших — в Шотландии в сухом доке опрокинулось 76-метровое судно

В шотландском Эдинбурге из-за сильного ветра опрокинулся на бок исследовательский корабль, находившийся в сухом доке, сообщает Sky News. По информации канала, в результате инцидента получили травмы различной степени тяжести множество людей.

А к нам поступают новые подробности о главной на данный момент новости — инциденте в одном из сухих доков Эдинбурга: там из-за сильного ветра накренилось крупное судно, в результате чего пострадали множество людей. О том, что нам теперь стало известно, расскажет наш шотландский корреспондент Коннор Гиллис. Коннор, что вы узнали?

КОННОР ГИЛЛИС, корреспондент Sky News: Здесь, в Шотландии, утро сегодня выдалось крайне ветренным — и чуть ранее утром уже начали появляться поразительные снимки, на которых запечатлено, как упомянутый корабль лежит в сухом доке, накренившись, по виду, на 45 градусов; снято это всё было в эдинбургском районе Лит.





Нам известно, что экстренные службы были вызваны на место в половину восьмого утра. В порт вызвали и полицию, и скорую помощь, и пожарную охрану; сообщалось, что в Имперском доке в районе Лит примерно в 8:35 корабль сошёл с опор.





Мы также установили, что речь об исследовательском судне 76 метров в длину под названием Petrel («буревестник». — ИноТВ), а владеет им, по нашим данным, сооснователь компании Microsoft Пол Аллен. Считается, что судно использовалось для проведения глубоководных работ по поиску затонувших кораблей и военных захоронений в море, а в сухом доке на момент инцидента оно находилось потому, что эдинбургские специалисты оценивали его состояние и проводили с ним испытания.





На протяжении нескольких часов публиковались весьма впечатляющие снимки, на которых можно увидеть, что судно практически завалилось на бок. По информации Sky News, травмы в результате инцидента получили множество людей; вместе с тем, насколько тяжёлыми оказались эти травмы, и были ли кто-либо из пострадавших доставлены в больницу, пока не ясно — эти подробности ещё не появились.





Вместе с тем, нам уже известно, что без пострадавших инцидент не обошёлся. В Службе скорой помощи Шотландии Sky News сообщили, что на место были отправлены пять машин скорой помощи, медицинский вертолёт, три команды специалистов по тяжёлым травмам, и другой персонал. Нам также известно, что на месте находятся и пожарная охрана, и шотландская полиция.





В общем, экстренные службы работают очень активно — как и следовало бы в таких обстоятельствах ожидать, но подробности ещё продолжают появляться, операция ещё не завершена. Представители местных властей говорят, что инцидент стал для находившихся на борту людей, цитирую, «кошмаром», и что ситуация развивается, и они будут всё отслеживать.

Дата выхода в эфир 22 марта 2023 года.