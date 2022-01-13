Das Erste: трагедия, которой могло не случиться — десять лет назад у берегов Италии потерпела крушение «Коста Конкордия»

13 января 2012 года крупнейший круизный лайнер Италии «Коста Конкордия» налетел на каменный риф и потерпел крушение у берегов острова Джильо, передаёт Das Erste. Капитан покинул судно сразу после аварии, а первыми, кто бросился на помощь пассажирам, были жители острова. Спустя 10 лет они убеждены, что трагедию можно было предотвратить.

Марио Пеллегрини стоит в маленьком порту острова Джильо, как и десять лет назад. Директор нескольких ресторанов указывает на соседнюю бухту. Там, рассказывает 58-летний мужчина, находилась «Коста Конкордия» поздним вечером 13 января 2012 года. «Сразу было видно, что возникла большая проблема. Этот гигантский корабль прямо перед островом налетел на каменный риф — я очень волновался», — передаёт слова Пеллегрини Das Erste.

Пеллегрини действовал. Когда капитан корабля Франческо Скеттино вышел на берег, он поехал в обратном направлении. Пеллегрини, занимавший в то время должность заместителя мэра острова, схватил первую попавшуюся спасательную шлюпку и поехал к месту кораблекрушения. «Тогда я решил подняться на борт, — рассказывает он. — Царила суматоха, командира нигде не было видно, а я хотел помочь».

Пеллегрини был первым спасателем, поднявшимся на борт. Когда самый большой круизный лайнер Италии перевернулся на бок, проходы внутри корабля наполнились водой. С помощью веревки Пеллегрини вытащил около десятка человек из затопленной подъёмной шахты и спас им жизнь.

Офицер береговой охраны Грегорио Де Фалько пытался с помощью рации заставить покинувшего корабль капитана вернуться. «Возвращайся на борт», — рявкнул рассерженный Де Фалько Скеттино, а затем произнёс ещё одно ругательство. Но капитан остался на берегу, в отличие от спасателей-добровольцев вроде Пеллегрини.

Де Фалько стал депутатом сената Италии. Офицер был избран в том числе и потому, что стал символом «порядочной, сознательной Италии». Даже десять лет спустя Де Фалько убеждён, что все 32 человека, погибшие в результате крушения судна, могли быть живы. Де Фалько подчеркнул: «Если бы действия совершались в соответствии с предписаниями, ни у кого не было бы никаких проблем».

Повреждённый корабль находился всего в 100 метрах от берега острова Джильо. Смертельная опасность, поясняет Де Фалько, возникла исключительно потому, что экипаж корабля вызвал пассажиров на палубу с опозданием в три четверти часа: «Удар о скалы произошел в 21:45. Через пять-десять минут стало ясно, что как минимум четыре части корабля находятся под водой». В этот момент, согласно правилам, по словам Де Фалько, экипаж корабля должен был объявить о чрезвычайной ситуации и высадить всех пассажиров.

Но тревога была официально объявлена ​​лишь после 22:34 по настоянию береговой охраны. Вскоре после этого получившая пробоину «Коста Конкордия» почти полностью легла на бок, все спасательные шлюпки по правому борту пришли в негодность, а поступавшая внутрь корабля вода превратила коридоры и подъёмники в смертельные ловушки.

На мемориальной доске на причале в Джильо выгравированы имена 32 жертв. На памятных торжествах будет присутствовать и Пеллегрини. Воспоминания о той ночи, по его словам, до сих пор не дают ему покоя: «Глаза детей, их лица, полные страха и слёз. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь это видел». Эти образы по-настоящему «запечатлелись в его памяти».

Сегодня от потерпевшего крушение корабля ничего не осталось. Через два года после аварии «Коста Конкордия» была отбуксирована в Геную и утилизирована. Американская компания-судовладелец Carnival Corporation & plc, утверждает, что выплатила выжившим €11 тыс. в качестве компенсации. О суммах выплат родственникам погибших информации нет.

Капитан корабля Скеттино пережил десятую годовщину крушения в римской тюрьме Ребиббия. 61-летнего мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы, в том числе по обвинению в непредумышленном убийстве. В 2017 году Верховный кассационный суд Италии подтвердил приговор. По сообщениям итальянских СМИ, в Ребиббии Скеттино считается «образцовым заключённым». Он прошёл дистанционные курсы права и журналистики в университете. За примерное поведение капитан корабля «Коста Конкордия» может выйти на свободу досрочно через четыре месяца, в мае, сообщает Das Erste.