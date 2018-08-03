Sun: британские учёные нашли разгадку тайны Бермудского треугольника

Причиной исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике могут быть «волны-убийцы» высотой до 30 м, сообщает The Sun. К такому выводу пришли учёные британского Университета Саутгемптона, проведя эксперимент в лабораторных условиях. Как поясняют учёные, волны, возникающие в этой области из-за столкновения трёх мощных штормов, способны рассечь надвое даже огромное судно.

Причиной исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике могут быть «волны-убийцы» высотой в 100 футов (около 30 м — ИноТВ), сообщает The Sun. К такому выводу пришли эксперты Университета Саутгемптона в Великобритании.

В документальном фильме под названием «Загадка Бермудского треугольника» учёные при помощи моделирования в лабораторных условиях воспроизвели эффект «монструозных волн».

Впервые это природное явление, длящееся всего несколько минут, было замечено с помощью спутников в 1997 году у побережья Южной Африки. Некоторые из волн достигали высоты 30 метров.

Команда исследователей построила модель корабля «Циплоп» — огромного судна, на борту которого находилось 300 пассажиров, пропавшего в треугольнике в 1918 году. Из-за кривизны борта и плоского дна модель корабля в ходе эксперимента быстро ушла под воду.

По словам исследователя Земли и океанов Саймона Боксолла, в этой «печально известной области» Атлантического океана случаются столкновения трёх мощных штормов, движущихся с разных сторон, что создаёт «идеальные условия» для появления волн-убийц. Как уверяет учёный, такая волна могла бы рассечь судно, подобное «Циклопу» надвое. «Если это произойдёт, оно затонет через две—три минуты. Чем больше судно, тем больше ущерб», — уточняет эксперт