TV4: «в неправильном направлении» — в Швеции семьи с детьми едва могут позволить себе еду и одежду

В Швеции инфляция сильнее всего бьёт по семьям с детьми, сообщает телеканал TV4. Об этом свидетельствуют данные нового опроса общественного мнения, проведённого компанией Kantar Sifo, в котором говорится, что многие родители испытывают финансовые трудности и не могут позволить себе купить самое основное — еду и одежду.
По заказу шведских благотворительных организаций Majblomman, Rädda Barnen, Красный Крест и Ассоциации арендаторов компания Kantar Sifo провела опрос общественного мнения, который показал, что в прошлом году семейства были очень обеспокоены своим финансовым положением. В среднестатистических семьях 41% опрошенных указал, что испытывал тревогу, а среди родителей-одиночек в этом признались 72% респондентов, сообщает телеканал TV4.
По словам генерального секретаря Majblomman Осы Хенель, неполные семьи с трудом находят средства, даже работая с утра до вечера. Благотворительные организации наблюдают заметное увеличение числа обращений со стороны нуждающихся, однако они не смогут справиться с дальнейшим увеличением требуемых объёмов помощи. «Всё идёт в неправильном направлении», — сетует Хенель журналистам TV4.
Проведённый опрос показал, что 29% родителей-одиночек с ежемесячным доходом ниже 35 тыс. крон (250 тыс. руб. — ИноТВ) ответили, что с трудом могут позволить купить себе питательную еду на неделю. 36% респондентов сообщили, что им не по карману сезонная одежду для своих детей, пишет TV4.
Последствия от детской бедности могут проявиться в более позднем возрасте, поскольку многие не осмеливаются и мечтать расти в тех же условиях, что и дети, которые живут в других условиях, поясняет Хенель. Несмотря на то что правительство считает, что слишком большая финансовая помощь может подхлестнуть инфляцию, четыре организации объединили усилия и требуют от шведского правительства большей поддержки семьям, находящимся в тяжёлом экономическом положении, резюмирует TV4.
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