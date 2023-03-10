BFM TV: суд обязал испанца оплатить экс-супруге ведение домашнего хозяйства за 24 года брака
Суд в Испании обязал мужчину выплатить своей бывшей жене более €200 тыс. за 24 года ведения домашнего хозяйства, пока они состояли в браке, сообщает BFM TV со ссылкой на информацию агентства AFP.
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