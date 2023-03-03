Sky News: в Великобритании всплеск преступлений на почве ненависти к россиянам

С начала российской спецоперации на Украине в Великобритании резко возросло число преступлений на почве ненависти к россиянам, свидетельствует проведённое Sky News расследование. Среди преступлений, с которыми сталкивались выходцы из России, были нападения с применением физической силы, угрозы и вандализм.

За последний год в Великобритании произошёл всплеск преступлений на почве ненависти, связанных с конфликтом на Украине, когда россияне, живущие в стране, подвергались нападениям, угрозам или сталкивались с вандализмом, сообщает Sky News.

Проведённое телеканалом расследование показало, что в ряде полицейских участков Англии число преступлений на почве ненависти против российских граждан за последний год удвоилось, а жертвами становились даже дети.

Так, Sky News стало известно, что в Лондоне в одну из юридических фирм неизвестный отправил подозрительный белый порошок и письмо с осуждением связей конторы с Россией. Полиция Девона и Корнуолла сообщила, что к ним обратился житель Великобритании российского происхождения, за которым в супермаркете следил человек: он «оскорблял его и угрожал убить, потому что он русский».

Уроженке России, проживающей в Северном Уэльсе, сосед положил в почтовый ящик записку с требованием «убираться на родину». Там же неизвестный написал на машине другой женщины «непристойное слово» «из-за ошибочного мнения, что она русская».

В благотворительной организации Victim Support заявили, что в первые недели российской спецоперации там наблюдали «шквал» преступлений на почве ненависти к России, включая случаи «травли на почве ненависти» в школах.

В полиции Манчестера сообщили, что за последний год зарегистрировали 13 преступлений на почве расовой ненависти по отношению к россиянам — по сравнению с шестью в 2021 году и двумя в 2020 году. Полиция Дербишира зарегистрировала четыре подобных преступления с 24 февраля 2022 года, в том числе нападение с причинением реальных телесных повреждений, хотя ещё в 2021 году там не было зарегистрировано ни одного подобного преступления.

Причём, как стало известно телеканалу, жертвами преступлений на расовой почве против россиян становятся в том числе те, кто открыто высказывался против конфликта на Украине. Российский шеф-повар Алексей Зимин рассказал Sky News, что в первые недели после начала спецоперации в его лондонский ресторан неоднократно поступали звонки с угрозами. При этом сам Зимин пожертвовал около £30 тыс. Красному Кресту для украинских беженцев.

Однако эксперты предупреждают, что число зарегистрированных преступлений, вероятно, является «верхушкой айсберга», так как о многих из них жертвы могут не сообщать. Кроме того, они ожидают, что всплеск будет продолжаться в течение всего периода конфликта на Украине.

В министерстве внутренних дел назвали преступления на почве ненависти «бедствием» страны, добавив, что это «не отражает ценности современной Великобритании». Представитель ведомства отметил, что там считают, что всплеск связан с улучшением отчётности в полиции, но ожидают, что правоохранительные органы проведут расследование всех зарегистрированных случаев.