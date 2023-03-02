France 24: греки требуют ответа от виновников железнодорожной катастрофы
Начальник железнодорожной станции города Лариса, признавший, что его вина была следствием человеческого фактора — так он назвал ошибку в регулировании движения поездов, стоившую жизни десяткам человек, — предстанет перед следствием в Ларисе. Министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис подал в отставку. Кроме того, премьер-министр выступил с обращением к нации, чтобы снова попытаться объяснить, что ответственные за катастрофу будут найдены. Но грекам этого недостаточно.
Почему? Да потому, что никаких заявлений — ни слова — не прозвучало от итальянской компании, выкупившей греческую железнодорожную сеть в 2017 году, в период, когда в Греции бушевал экономический кризис, и полным ходом шёл процесс приватизации. Итальянцы совершенно не занимались греческими железными дорогами: никакой модернизации не проводилось.
Внезапно оказалось, что железные дороги, как и поезда, обветшали. Пассажиры, часто путешествующие по этой ветке, уверяют, что каждый раз поезда опаздывали на час-два. Однако на сей раз это стоило жизни десяткам человек. Разумеется, жители Греции, политики и руководство разгневаны. От виновных потребуют ответа — во всяком случае, премьер-министр заверил в этом.
Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.
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