Guardian: авария раз в два дня — миллионы американцев живут в ежедневном страхе перед химическими катастрофами

В Соединённых Штатах в среднем каждые два дня происходит по одной химической аварии при перевозке токсичных веществ или на местах хранения и использования химикатов, сообщает The Guardian. По данным Агентства по охране окружающей среды США, по целому ряду показателей ситуация с химическими авариями лишь усугубляется: растёт число людей, нуждающихся в эвакуации, а также число тех, кто обращается за медицинской помощью.

В начале февраля в штате Огайо с рельсов сошёл грузовой поезд с высокотоксичными химическими веществами. Комментируя катастрофу и её последствия для жителей Ист-Палестайна, губернатор Огайо Майк Девайн заявил, что «ни одна другая община не должна пройти через подобное».

Однако, как отмечает The Guardian, такие аварии в США происходят с поразительной регулярностью. Данные, собранные Агентством по охране окружающей среды и некоммерческими группами, отслеживающими химические аварии, показывают, что аварийные ситуации с токсичными веществами — будь то сход поездов с рельсов, аварии с участием грузовиков, разрывы трубопроводов или утечки и разливы на промышленных предприятиях — происходят постоянно по всей стране.

«Такие скрытые катастрофы происходят слишком часто», — отметил в интервью The Guardian бывший сотрудник Агентства по охране окружающей среды при администрации президента Барака Обамы Мати Станислаус.

Так, по подсчётам издания, подобные инциденты в Соединённых Штатах происходят в среднем каждые два дня. Только за первые семь недель 2023 года Коалиция по предотвращению химических катастроф зарегистрировала более 30 инцидентов — примерно по одному каждые полтора дня. С момента начала сбора данных в апреле 2020 года коалиция насчитала в общей сложности более 470 инцидентов.

Происшествия отличаются по степени тяжести, но каждое из них связано со случайной утечкой химических веществ, представляющих потенциальную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

В частности, в сентябре девять человек были госпитализированы и 300 эвакуированы в Калифорнии после утечки на предприятии по переработке отходов. В октябре случился взрыв и пожар на нефтехимическом заводе в Луизиане. В ноябре более 100 жителей города Атчинсон, штат Канзас, были вынуждены лечиться от респираторных заболеваний после того, как в результате аварии на предприятии по производству напитков над городом образовалось химическое облако.

Точное число инцидентов трудно определить, так как в реагировании на них в США участвует множество агентств. Однако Агентство по охране окружающей среды сообщило The Guardian, что за последние десять лет агентство в среднем ликвидировало 235 чрезвычайных ситуаций в год, «в том числе реагирование на сброс опасных химических веществ или нефти».

За последние два с половиной года Коалиция по предотвращению химических катастроф насчитала десять случаев химического загрязнения при перевозке веществ по железной дороге, в том числе аварию в Ист-Палестайне, где 3 февраля десятки вагонов поезда компании Norfolk Southern с токсичным винилхлоридом сошли с рельсов. Впрочем, подавляющее большинство инцидентов происходит на объектах хранения и использования токсичных химикатов по всей стране.

«То, что произошло в Ист-Палестайне, — регулярное явление для общин, живущих рядом с химическими заводами. Они живут в ежедневном страхе перед аварией», — отмечает Станислаус, добавляя, что под угрозой находятся около 200 млн человек.

По всем Соединённым Штатам насчитывается около 12 тыс. объектов, где хранятся «чрезвычайно опасные химикаты в количествах, которые могут нанести вред людям, окружающей среде или имуществу в результате случайной утечки». К таким объектам относятся нефтеперерабатывающие заводы, заводы по производству химикатов, удобрений, очистные сооружения и другое.

По данным Агентства по охране окружающей среды, за десять лет, с 2004 по 2013 год, на этих предприятиях произошло более 1650 аварий, примерно по 160 в год. С 2014 по 2020 год было зарегистрировано более 775 инцидентов. За последние пять лет из-за аварий эвакуироваться пришлось более 56 тыс. человек. Количество чрезвычайных происшествий особенно велико на предприятиях по производству нефти, угля и химических веществ. Больше всего аварий зарегистрировано в Техасе, Луизиане и Калифорнии.

Хотя представители промышленной сферы утверждают, что количество несчастных случаев имеет тенденцию к снижению, с этим согласны не все. Жители районов, где расположены потенциально опасные предприятия, утверждают, что неполные данные и промедления при сообщении о происшествиях создают ложное ощущение того, что ситуация улучшается.

Агентство по охране окружающей среды утверждает, что по ряду показателей аварии на предприятиях лишь усугубляются: растёт число людей, нуждающихся в эвакуации, а также показатель обращения за медицинской помощью в результате химических аварий. Общие ежегодные затраты составляют примерно $477 млн.

В августе агентство предложило внести ряд изменений в правила программы управления рисками, которые применяются к предприятиям, работающим с опасными химическими веществами. Однако Торговая палата США выступила против ужесточения правил, утверждая, что большинство предприятий работают безопасно, количество несчастных случаев снижается, а предприятия, на которые повлияют любые изменения правил, поставляют «важнейшие продукты и услуги, помогающие развивать нашу экономику и обеспечивать рабочие места». Против ужесточения правил безопасности также выступили Американский химический совет, производители топлива и нефтехимической продукции и Американский институт нефти.