NTD: учёные увидели галактики, появившиеся на заре зарождения Вселенной

Астрономы с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба увидели, как выглядели шесть галактик примерно через 600 миллионов лет после предполагаемого Большого взрыва. Как передаёт NTD, по их мнению, ранняя Вселенная могла иметь скопления звёзд, которые породили большие галактики. Учёные надеются, что в конечном итоге смогут увидеть звёзды, которые образовались сразу после появления Вселенной.

Эти пиксельные точки света — вероятно, целые галактики. Их обнаружили астрономы с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба.

Учёные считают, что так галактики выглядели примерно через 600 миллионов лет после предполагаемого Большого взрыва. По их мнению, ранняя Вселенная могла иметь скопления звёзд, которые породили большие галактики.

Размер и возраст находок ошеломил учёных.

ИВО ЛАББЕ, астроном: Мы смотрим на эти галактики почти сразу после Большого взрыва. Всего через 600 миллионов лет. Это может показаться огромным числом. Но нашей Вселенной уже 13,8 миллиарда лет. Так что это была Вселенная-младенец, которая выросла только на 5 процентов от своего возраста.

Каждая из шести галактик весит в миллиарды раз больше, чем наше Солнце.

В одной из них суммарный вес всех её звёзд, возможно, в 100 миллиардов раз больше, чем у Солнца.

Из этого делают вывод, что может существовать ранее неизвестный путь чрезвычайно быстрого и эффективного формирования галактик.

Астрономы говорят, что вначале не могли поверить увиденному. Они не предполагали, что столь зрелые галактики существовали так рано.

ИВО ЛАББЕ: В отличие от Млечного пути, который представляет собой спиралевидную галактику с грандиозным дизайном, которую вы видели на фотографиях, с красивыми спиральными рукавами, эта галактика в 30 раз меньше. Все эти звёзды собраны на крошечном участке пространства. Представьте человека весом 100 килограммов, но ростом всего шесть сантиметров.

В отличие от телескопа «Хаббл», более крупный и мощный «Джеймс Уэбб» может смотреть сквозь облака пыли с помощью своего инфракрасного зрения и открывать ранее невидимые галактики.

Учёные надеются, что в конечном итоге смогут увидеть звёзды, которые образовались сразу после появления Вселенной.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2023 года.