NTD: учёные увидели галактики, появившиеся на заре зарождения Вселенной

Популярное
-
Скотт Риттер: если Байден готов воевать ради переизбрания, его и близко нельзя подпускать к Белому дому Judging Freedom
-
Guardian: авария раз в два дня — миллионы американцев живут в ежедневном страхе перед химическими катастрофами Guardian
-
«Не всё сразу»: Джо Байден заявил, что США не станут диктовать Украине, как закончить конфликт ABC
-
Израильский историк: шансы на реализацию китайского мирного плана по Украине «не очень высоки» Die Welt
-
Обозреватель CNN: Финляндия готова «бросить старого друга» Швецию ради вступления в НАТО CNN
-
«Боже упаси»: Псаки решила завязать с работой на правительство США Fox News
-
Guardian: министр обороны осудил принца Гарри за «хвастовство» о числе убитых им во время военной службы Guardian
-
Rolling Stone: Пентагон признал проблему злоупотребления запрещёнными препаратами американскими военнослужащими Rolling Stone
INFOX.SG
-
Посольство России в Германии: провокация с танком полностью провалилась
В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского посольства в Берлине.
-
В развитие нового туркомплекса на курорте «Шерегеш» вложат 110 млрд рублей
В развитие нового туристического комплекса на горнолыжном курорте «Шерегеш» вложат 110 млрд рублей.
-
Психолог Самбурский перечислил признаки ОКР
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал о признаках обсессивно-компульсивного расстройства.
-
Депутат Чаплин назвал натуральные удобрения для домашней рассады
Председатель «Союза дачников Подмосковья», депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что вместо химических удобрений можно использовать кофе и чай.
-
Омбудсмен Волынец поддержала предложение ввести сертификаты для новорожденных
Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец прокомментировала предложение ввести сертификаты для новорожденных.
-
Депутат Нилов прокомментировал динамику спроса на жильё в России
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался о снижении спроса на жильё в России.
-
В Чёрном море зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5
Глава Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман сообщил о землетрясении в регионе магнитудой 3,5.
-
В Казани число самозанятых увеличилось на 40% за год
В Казани число самозанятых превысило 81 тыс. по итогам 2022 года. Число объектов МСБ увеличилось до 80,5 тыс.
-
В Кронштадт приехала первая после пандемии группа китайских туристов
Первая после пандемии группа китайских туристов посетила музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте.
-
Методист Шаршова объяснила, как вырастить ребёнка билингвом
Методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Дарья Шаршова рассказала, что для того, чтобы научить ребёнка говорить на иностранном языке с раннего возраста, нужно создать атмосферу двуязычия.
-
Советник командования ВВС Украины Игнат: страна не получала новых самолётов с 1991 года
Украинские ВВС не получали ни одного нового самолёта с 1991 года, заявил советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».
-
В 2022 году турпоток в Казань вырос на 20%
За 2022 год Казань посетили 3,6 млн туристов. Это на 20% больше, чем в 2021 году.
-
В Казани разработали программу по развитию посёлков
В Казани разработали семилетнюю программу по развитию посёлков, прилегающих к городу.
-
В МЧС Удмуртии предупредили об усилении ветра 28 февраля
В МЧС Удмуртии предупредили об усилении юго-западного ветра до 15—17 м/с 28 февраля.
-
Офтальмолог Хомяков назвал повышенную утомляемость одним из симптомов дисплейного синдрома
Врач-офтальмолог доктор медицинских наук Сергей Хомяков заявил, что основные симптомы дисплейного синдрома — это повышенная утомляемость, снижение работоспособности, зрительное утомление, затруднение фокусировки, покраснение глаз, головная боль.
-
В Москве производство электроники выросло более чем на 25% в 2022 году
Производство электронных компонентов и печатных плат в Москве выросло на 28% в 2022 году.
-
Гештальт-терапевт Бажан рассказала о вредных последствиях трудоголизма
Гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала, какие могут быть последствия трудоголизма для здоровья и отношений.
-
Канчельскис назвал хорошей сделкой новый контракт Головина с «Монако»
Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении Александром Головиным контракта с «Монако».
-
Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставке военной техники Украине
Министерство обороны Казахстана опровергло распространяемые в соцсетях сообщения о том, что республика якобы отправляет военную технику на Украину. Ведомство заявило, что с 27 августа 2022 года в стране введён запрет на экспорт вооружения и военной техники.
-
Депутат Кастюкевич рассказал о передаче школьникам Херсонской области книг российских классиков
Школьникам Херсонской области передали 48 литературных наборов с книгами российских классиков.
-
Рогов: украинские войска превратили остров Хортица в укрепрайон
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что остров Хортица на Днепре, расположенный в черте города Запорожья, превращён ВС Украины в укрепрайон.
-
NYT: медработник из Латвии рассказала о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Медработник из Латвии Сармите Цируле сообщила, что украинская армия несёт серьёзные потери на Краснолиманском направлении.
-
Синоптик Шувалов спрогнозировал температурные колебания в Москве
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на текущей неделе в Москве прогнозируются температурные колебания, а 2 марта в регионе ожидается всплеск тепла.
-
На развитие туризма в Краснодарском крае направят 155 млн рублей
На развитие туризма в Краснодарском крае направят 155 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
-
В Москве по программе масштабных инвестпроектов построят школу и детский сад
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на проспекте Будённого в Москве построят школу и детский сад.
-
Опрос: каждый третий россиянин избегает нетворкинга из-за неуверенности в своей компетенции
Организатор премии Team Awards в области построения сильных команд провёл опрос и выяснил, что самой частой причиной, по которой россияне отказываются от нетворкинга, является неуверенность в своей компетенции.
-
В МЧС Ленинградской области рассказали о новых правилах противопожарной безопасности
В МЧС Ленинградской области рассказали о новом режиме противопожарной безопасности, который вступает в силу с 1 марта.
-
Чимаев проведёт следующий бой в UFC в среднем весе
В команде шведского бойца чеченского происхождения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева сообщили, что спортсмен проведёт следующий поединок в средней весовой категории.
-
Исследование: 28% россиян работают в удалённом или смешанном формате
Сервис «Работа.ру» провёл исследование с целью выяснить, сколько россиян работает в удалённом и гибридном формате и как они оценивают удобства работы на дому.
-
РИА Новости: Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей
Американская компания Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей после обращения «Лаборатории Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
-
ВЦИОМ: 79% россиян считают значимым митинг-концерт в «Лужниках» для участников СВО
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 79% опрошенных россиян считают, что митинг-концерт 22 февраля в Москве на стадионе «Лужники», в котором принял участие президент России Владимир Путин, является значимым для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.
-
Володин сообщил, что отчёт правительства в Госдуме запланирован с 21 по 23 марта
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что отчёт российского правительства за 2022 год в Думе предварительно пройдёт с 21 по 23 марта.
-
Anadolu: спасатели извлекли живыми 32 человека из-под завалов в турецкой Малатье
Спасатели извлекли 32 человека живыми из-под завалов после землетрясения в провинции Малатья в Турции.
-
Пушилин отправил в отставку министра доходов и сборов ДНР Шмелёва
Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке министра доходов и сборов региона Дмитрия Шмелёва.
-
В Минпромторге сообщили о снижении производства автомобилей в России в 2022 году на 60%
Замглавы российского Минпромторга Альберт Каримов сообщил, что в России в 2022 году зафиксировано снижение производства автомобилей на 60% по сравнению с предыдущим годом.
-
В Латвии Новый Рижский театр отменил спектакль с участием Чулпан Хаматовой
Новый Рижский театр в Латвии отменил спектакль «Gogolis. Nature Morte», в котором играет Чулпан Хаматова.
-
Количество пострадавших в результате землетрясения в турецкой Малатье возросло до 103
Количество пострадавших в результате землетрясения в провинции Малатья в Турции возросло до 103.
-
«Пари НН» обыграл «Звезду» и вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России
«Пари НН» в гостях нанёс поражение «Звезде» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь регионов»).
-
Бородавко: в лыжном спорте есть два доминанта — Россия и Норвегия
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что в лыжном спорте есть два доминанта: это Россия и Норвегия.
-
Дмитрий Грибков назначен помощником секретаря Совбеза России
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности России.
-
Фурсенко сообщил, что дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании
Помощник президента России Андрей Фурсенко сообщил, что дипломы выпускников российских высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании.
-
Пушилин назначил членов избиркома ДНР первого состава
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении членов избирательной комиссии республики первого состава.
-
Путин наградил американского актёра Стивена Сигала орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актёра, спецпредставителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивена Сигала орденом Дружбы.
-
Эрдоган: власти Турции не разрешат строительство новых домов рядом с сейсморазломами
Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.
-
Международные резервы России сократились на 1,2% до $582,1 млрд
В период с 10 по 17 февраля международные резервы России сократились на 1,2% и составили $582,1 млрд, следует из материалов Центробанка.
-
В Ульяновске завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске.
-
СК начнёт расследование фактов обстрелов Брянской и Белгородской областей со стороны ВСУ
Следственный комитет РФ займётся расследованием фактов обстрелов населённых пунктов в Брянской и Белгородской областях со стороны ВСУ.
-
Алдонин оценил решение Головина продлить контракт с «Монако»
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о решении полузащитника Александра Головина продлить контракт с «Монако».
-
В Госдуму внесён законопроект о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который должен наделить ополченцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий.
-
Замгоссекретаря США обвинила Россию в безответственности из-за приостановки участия в ДСНВ
Заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия является безответственной ядерной державой из-за решения Москвы приостановить участие в ДСНВ.