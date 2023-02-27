Defense Post: Япония намерена купить у США 400 ракет «Томагавк»

Японский премьер Фумио Кисида заявил о планах его страны закупить у США 400 крылатых ракет «Томагавк», сообщает The Defense Post. Как поясняет издание, это заявление прозвучало на фоне того, как Япония укрепляют свою оборону из-за угроз со стороны Китая и Северной Кореи.
Япония закупит у США 400 крылатых ракет «Томагавк», сообщает The Defense Post со ссылкой на японского премьера Фумио Кисиду.
«План нашей страны состоит в том, чтобы приобрести 400 единиц», — заявил он бюджетной комиссии нижней палаты парламента Японии.
При этом он не стал вдаваться в подробности, сославшись на секретный характер этой сделки.
Как отмечает издание, это заявление Кисиды прозвучало на фоне того, как японское правительство укрепляет оборону страны из-за существующих угроз, в том числе со стороны Китая.
Ранее в этом месяце министр обороны Японии заявил, что власти страны выделили 211,3 млрд иен ($1,5 млрд) на закупку ракет в предстоящем финансовом году.
Как напоминает The Defense Post, правительство Кисиды хочет резко увеличить обороноспособность Японии перед лицом растущего военного влияния КНР и непредсказуемых ракетных испытаний Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин прокомментировал сообщения о том, что в Калининградской области и ряде других регионов России можно было наблюдать северное сияние.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл в режиме видеоконференции совещание с регионами, на котором обсуждались дополнительные меры по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
Сотрудники московского метро провели эвакуацию со станции «Спортивная» из-за задымления, сообщили в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время спасатели ведут работы по ликвидации задымления состава на станции, организован штаб пожаротушения, заявили в министерстве.
В Госдепе США утверждают, что администрация страны выработала техническое решение, позволяющее снять часть претензий России к переоборудованию тяжёлых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет американских атомных подводных лодок.
Решение российского президента Владимира Путина не делать Россию зависимой от западных финансовых институтов спасло страну от диктата западных стран. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.
Толчки, зафиксированные у берегов Крыма, могли стать реакцией на повторную активность в зоне землетрясения в Турции. Об этом сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова.
Микрорайон Ступки в городе Артёмовске (Бахмуте) перешёл под контроль бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на месте событий. Как утверждает агентство, штурмовые группы зашли в район Ильиновка, который также находится на севере города.
Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с гибелью двух человек при пожаре в Луганске. Следователи осмотрели место происшествия, организован комплекс мероприятий по установлению обстоятельств трагедии, сообщили RT в ведомстве.