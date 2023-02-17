Hill: больше не тощий ребёнок на школьном дворе — Япония наращивает военные мускулы

Япония долгое время придерживалась пацифистской позиции, но недавно решила её пересмотреть. Теперь она намерена довести свои траты на оборону до уровня 2% ВВП. Главным образом опасения Японии вызывает Китай, но в списке угроз значится также Северная Корея и Россия, пишет политолог Дэвид Болинг в своей статье для The Hill.

В Северо-Восточной Азии Японию годами теснят более агрессивные соседи, пишет специалист по Японии и азиатской торговле Дэвид Болинг в своей статье для The Hill. У Японии ярко выражен пацифистский характер, который даже закреплён в Конституции. И этот пацифизм сделал её «тощим ребёнком на жестоком школьном дворе».

«Но Япония, похоже, устала от помыканий. Или ясно осознала опасность, в которой находится», — отмечает автор статьи. В декабре она объявила в новой стратегии национальной безопасности, что удвоит свои расходы на оборону до 2% ВВП в течение пяти лет. В таком случае её оборонный бюджет станет третьим по величине в мире после США и Китая.

На протяжении десятилетий Япония тратила на оборону только 1% ВВП. Но теперь Токио начинает «качать своё худощавое тело». На эти деньги он, в частности, намерен закупить противоракеты, способные поражать вражеские базы на большом расстоянии. Опасность Япония видит от Китая, Северной Кореи и России, но больше всего её беспокоит именно Китай.

Как отмечает автор статьи, это изменение историческое, но назревало оно давно. Отношения с Китаем напряжённые с 2012 года, он регулярно вторгается в воды Японии в Восточно-Китайском море, строит искусственные острова в Южно-Китайском море. Северная Корея часто запускает баллистические ракеты, а в 2022 году одна из них пролетела над Японией. Россия активизировала военные учения с Китаем после того, как Япония поддержала экономические санкции против неё.

Российская спецоперация на Украине, похоже, заставила Японию осознать, в какой опасной ситуации она сама находится. Япония считает, что должна показать союзникам, что тоже готова сражаться. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил: «То, что сегодня происходит на Украине, может произойти в Восточной Азии завтра». Впрочем, это замечание было адресовано в большей степени Китаю, поскольку после его учений в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань Япония стала беспокоиться по поводу его военных амбиций.

При этом Японии активно помогают её друзья. Так, например, в январе Кисида встречался с президентом США Джо Байденом. Перед визитом в Штаты он посетил лидеров ключевых членов G7: Франции, Италии, Великобритании и Канады. Он подписал новые соглашения в области обороны с Францией, Италией и Великобританией.

Япония стала инициатором четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности с Австралией, Индией и США. У Австралии есть свои сложности с Китаем. После того как Австралия призвала к независимому расследованию происхождения коронавируса, Китай ввёл тарифы на ряд австралийских товаров. А у Индии пограничный спор с Китаем.

Наконец, есть НАТО. В июне Кисида стал первым премьер-министром Японии, который принял участие в саммите альянса. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг побывал в Японии, сделав ряд заявлений. Столтенберг сказал, что Китай запугивает своих соседей, а также раскритиковал Северную Корею и Россию. При этом он высоко оценил план Японии довести расходы на оборону до уровня стандарта НАТО: 2% ВВП.

«Посыл Японии к Китаю ясен: я больше не тощий ребёнок — я качаю мускулы, чтобы дать отпор. И, возможно, ты больше меня, но у меня больше друзей, чем у тебя», — пишет Дэвид Болинг в своей статье для The Hill.