Израильский историк: шансы на реализацию китайского мирного плана по Украине «не очень высоки»

Шансы на реализацию китайского мирного плана по Украине не очень высоки, так как Запад его не поддержит, пишет на страницах Die Welt израильский военный историк Мартин ван Кревельд. Западные государства не доверяют главе Кремля Владимиру Путину, Европа, в свою очередь, не хочет допускать «насильственного смещения» границ, а в США считают, что Россия ещё в недостаточной степени ослаблена.

В феврале 2022 года, незадолго до начала боевых действий на Украине, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин заявили о «дружбе без границ» между их государствами, напоминает Die Welt. За первый год СВО китайский лидер четыре раза провёл переговоры с главой Кремля, отмечает автор статьи израильский военный историк Мартин ван Кревельд. И обе страны углубили двустороннее сотрудничество, но далеко не в том масштабе, как изначально предполагалось. Главная помощь Китая заключалась в том, что он стал рынком сбыта для российских товаров, главным образом нефти и лесоматериалов. Впрочем, сейчас есть опасения, что Поднебесная может начать оказывать Москве и военную поддержку.

При этом недавно Китай предложил мирный план по Украине, продолжает автор. И Си определённо сделал это не потому, что у него «нежное и любвеобильное сердце», убеждён историк. Одной из возможных целей китайцев может быть желание спасти проект «Новый шёлковый путь», реализация которого была прервана из-за боевых действий на Украине. Возможно, Поднебесная также считает, что как великая держава она просто не может позволить себе ничего не предложить.

Китайская инициатива состоит из 12 пунктов, которые можно сократить до четырёх основных. Китай выступает за необходимость создать условия и платформы, которые позволят вести переговоры. В этом процессе Пекин готов сыграть конструктивную роль. Во-вторых, китайцы призывают отказаться от угроз применения ядерного, биологического или химического оружия. В-третьих, настаивают, что все стороны конфликта должны проявлять «благоразумие и сдержанность», не обострять ситуацию, соблюдать международное право и избегать атак по гражданским и объектам гражданской инфраструктуры. Ну и, наконец, в-четвёртых, Китай выступает против расширения военных блоков, подразумевая под этим в первую очередь НАТО.

Запад же отвергает этот план. И в первую очередь потому, что он не доверяет Путину в том, что касается соблюдения договорённостей, под которыми он даже подписался. Особенно если соглашение будет включать вывод всех российских войск с территории Украины. Европу предложение Пекина также не устраивает, потому что реализация этого плана по сути ознаменует конец того миропорядка, который существовал с 1945 года. Ведь Путин наверняка сможет сохранить за собой контроль над частью украинских территорий, а до сих пор насильственное смещение границ было недопустимым. Для Вашингтона китайская инициатива неприемлема потому, что она была озвучена слишком рано. Американцы убеждены, что её реализация не ослабит Россию в достаточной степени.

Так что вероятность того, что план Пекина будет реализован, «не очень высока», констатирует автор. Это маловероятно ещё и потому, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает: любые переговоры возможны только после того, как российские войска полностью покинут территорию его государства. Обе стороны конфликта готовятся к затяжному противостоянию на истощение, так что нас ждёт ещё много тягот, крови, пота и слёз, предупреждает автор. И в конце Россия и США могут обанкротиться, как это произошло с Великобританией в 1945-м. Россия обанкротится из-за того, что сильно пострадает от западных санкций, а США — из-за огромного торгового и платёжного дефицитов, которые на фоне боевых действий не уменьшаются. «А что касается ЕС? Просто напишите в Google «ЕС» и «банкрот» — и вы получите ответ», — советует автор, подчёркивая, что Китай во всей этой ситуации окажется в позиции tertius gaudens, то есть «третьего радующегося».