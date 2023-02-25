«Богатым — всё, бедным — ничего»: Макрона раскритиковали за награждение Джеффа Безоса орденом Почётного легиона

Французский президент Эммануэль Макрон снова попал под шквал критики со стороны левой партии «Непокорённая Франция». Как сообщает Le Monde, на этот раз поводом послужило его решение произвести главу Amazon Джеффа Безоса в кавалеры ордена Почётного легиона. Политические оппоненты президента отметили, что награждение, которое пытались скрыть от публики, стало как минимум неуместным шагом на фоне весьма непростой экономической ситуации в стране и вновь показало Макрона как «президента богачей».

Решение президента Франции Эммануэля Макрона наградить орденом Почётного легиона основателя Amazon Джеффа Безоса вызвало гневную реакцию у законотворцев от партии «Непокорённая Франция», сообщает Le Monde.

«Ситуация такая: у компаний из индекса CAC40 — рекордные доходы, и при этом у нас инфляция, масштабные протесты против пенсионной реформы и так далее. И тут Макрону приходит светлая мысль: вручить орден Почётного легиона главе Amazon Джеффу Безосу, который занимает четвёртое место в списке богатейшших людей планеты», — сыронизировала на своей странице в Twitter представитель партии в составе Европарламента Манон Обри.

Как отмечается в материале Le Monde, награждение, которое состоялось 16 февраля в Елисейском дворце, должно было пройти втайне от публики, однако о нём всё же стало известно из-за «неосторожности», допущенной журналистами издания Le Point — и левые силы не упустили возможности поддеть главу государства за подобный шаг в весьма «ядовитом» ключе.

«И снова всё как всегда: богатым — всё, бедным — ничего», — возмутился там же в Twitter другой член «Непокорённой Франции» и депутат французского парламента от департамента Верхняя Гаронна Франсуа Пикмаль. А его коллега по партии и евродепутат Лейла Шаиби в своём микроблоге напомнила, что 16 февраля по всей Франции проходили акции протеста противников пенсионной реформы и назвала Макрона «президентом богачей».

«Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты», — в свою очередь заявила депутат парламента Франции от Приморской Сены («Непокорённая Франция») Альма Дюфур. Как подчёркивает корреспондент Le Monde, Дюфур — последовательная противница Amazon: она регулярно обвиняет американского гиганта в том, что он уничтожает больше рабочих мест в секторе физической розницы, чем создаёт в интернет-торговле, а также заявляет, что при попустительстве руководства платформы на ней была создана масштабная мошенническая схема по уклонению от НДС.

По данным Le Monde, первым главой иностранной компании, произведённым в кавалеры Почётного легиона, Безос не стал: в ноябре 2022 года той же чести удостоился глава банка Джеймс Даймон, а при президенте Жаке Шираке — генеральный директор японской Toyoda Сёитиро Тоёда. Награда в разные годы также была вручена основателю Microsoft Биллу Гейтсу, главе компании Стиву Балмеру и создателю японской платформы электронной коммерции Rakuten Хироси Микитани.

Вместе с тем награждение орденом бизнесменов по-прежнему остаётся достаточно редким феноменом, признаёт автор материала. Что же до Безоса, оказанная ему честь служит свидетельством «двойственности» курса господина Макрона — ведь несмотря на это решение президента, при нём Франция смогла добиться принятия правительством ЕС норм, закрепляющих ряд обязанностей для Amazon и других аналогичных платформ, в том числе и в плане соблюдения справедливой конкуренции, а также обязала такие сервисы, как Prime Video, выделять как минимум 20% своей выручки в стране на производство контента на французском языке, подчёркивает журналист Le Monde.