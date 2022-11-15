CNN: Безос пообещал отдать большую часть своих денег на благотворительность

Основатель американской компании Amazon Джефф Безос заявил, что пожертвует большую часть своего состояния на филантропию. В интервью CNN он рассказал, что собирается отдать деньги на борьбу с глобальным потеплением и поддержку людей, пытающихся объединить человечество. Но это будет непросто, ведь нужно всё тщательно обдумать, чтобы помощь была действительно эффективной, подчеркнул американский бизнесмен.
Основатель американской компании Amazon Джефф Безос заявил о том, что собирается отдать большую часть своего состояния в $124 млрд на благотворительные цели. В интервью CNN он сказал, что пожертвует деньги на борьбу с глобальным потеплением и поддержку людей, которые объединяют человечество перед лицом глубокого социального и политического раскола. «Единство — это качество, которое будет необходимо в борьбе с глобальным потеплением», подчеркнул Безос, обвинив политиков и социальные сети в том, что они провоцируют раскол в обществе.
Это первый раз, когда Безос открыто поделился своими планами по поводу того, как он намерен распорядиться имеющимися у него средствами, хотя он и не озвучил никаких деталей. До этого критики упрекали его в отказе подписать так называемую «Клятву дарения», обязательство сотен самых богатых людей планеты пожертвовать большую часть своего состояния на филантропию.
Теперь самой большой проблемой для него и его подруги Лорен Санчес станет распределение огромного состояния. Сам Безос свою филантропическую стратегию сравнил с многолетними усилиями по созданию платформы электронной коммерции и публично-облачных вычислений Amazon, которая и сделала его одним из самых богатых людей в мире.
«Самое сложное — понять, как сделать всё правильно, — пояснил он. — Это нелегко.Создавать Amazon было нелегко. Потребовалось много тяжёлой работы, команда из очень умных и трудолюбивых партнёров, и я считаю— и я думаю, Лорен со мной согласится — что благотворительность, филантропия, очень похожи». «Есть много способов сделать что-то неэффективно, — добавил Безос. — Так что нужно тщательно всё обдумать, и в команде должны быть талантливые люди».
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