BFM TV: пенсионная реформа заставила голосовавших за Макрона сожалеть о своём выборе

Многие французы, поддержавшие Эммануэля Макрона на президентских выборах, разочаровались в своём выборе из-за пенсионной реформы, передаёт BFM TV. Согласно опросу, лишь 41% электората правящей партии поддерживает прекращение протестов.

В мае прошлого года Брайан бросил в урну на своём избирательном участке бюллетень с именем Эммануэля Макрона. Теперь он сожалеет об этом выборе, главным образом из-за пенсионной реформы.

БРАЙН: Я тоже был за Макрона — не потому, что отдавал ему предпочтение, но между Макроном и Ле Пен я выбрал Макрона. Если останавливаться на каждом пункте, то ни с кем не согласишься. Будет непросто выдерживать такой ритм жизни до 64 лет. Я работаю в парках — в 64 года будет сложно.

Как и Брайан, большинство жителей города Агно проголосовали в первом туре президентских выборов за Эммануэля Макрона, что помогло действующему главе государства вырваться вперёд с более чем 31 процентом голосов. Однако похоже, что в разгар обсуждений пенсионной реформы многие разочаровались в своём решении.

ФРАНЦУЖЕНКА: Мы не обязаны соглашаться со всем, что говорит президент. Он же не царь всего мира! Если проголосовал за президента, это не значит, что ты обязан соглашаться со всем, что он говорит.

ФРАНЦУЗ: Нужно больше прислушиваться (к мнению народа. — ИноТВ). Видно, что он не услышал слишком много профессий.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мы не безмолвные овцы, как бы ему этого ни хотелось. С нами у него это не пройдёт.

Такую тенденцию отмечают на всей территории Франции. Согласно опросу, всего 41 процент электората правительственной партии «Возрождение» не поддерживает протесты против пенсионной реформы. В Агно, как и везде во Франции, сегодня пройдёт демонстрация против предложенного правительством законопроекта.