El Mundo: кризис с аэростатами показал уязвимость оборонных систем США

Недавние инциденты с аэростатами можно рассматривать как начало нового мира, в котором даже воздушное пространство США не защищено, пишет El Mundo. Как отмечает издание, эти аэростаты продемонстрировали уязвимость старых систем обороны Соединённых Штатов и вообще всего мира.

Кризис c аэростатами подчёркивает уязвимость оборонных систем США, пишет El Mundo.



Всего две недели назад на высоте 18 км над одной из крупнейших ракетных баз США пролетел аэростат размером в три автобуса. В этот четверг Вашингтон признал, что пытался сбить его ещё над штатом Монтана, как только он вошёл в воздушное пространство Соединённых Штатов. Но сделать этого не удалось, поскольку аэростат летел слишком высоко, чтобы в него можно было попасть из пушки, которой оснащён истребитель F-22.



Именно из-за этого американским властям пришлось ждать момента, когда аэростат будет находиться уже не над материком, чтобы иметь возможность использовать ракеты, которые в случае сбоя представляют более серьёзную опасность для населения.



Так, величайшая мировая держава обнаружила, что китайцы шпионят за ней не с помощью внедрённых агентов или спутников, или микропроцессоров, или даже соцсети TikTok, а с помощью аэростатов. И США сбили один из них.



«Это исторический момент», — отмечает издание. Речь идёт о первом за 81 год случае, когда Соединённые Штаты сбили иностранный летательный аппарат — пусть даже и аэростат — над своей территорией. Последний раз такое происходило во время нападения Японии на базу Пёрл-Харбор на Гавайях.



Между тем в прошлую среду издание The Washington Post сообщило о том, что большой аэростат, сбитый 4 февраля над Атлантическим океаном, на самом деле направлялся на Гуам — ещё один из островов США в Тихом океане, на котором полно военных объектов, способных сыграть ключевую роль в войне против Китая. Летательный аппарат, однако, сбился с курса из-за плохой погоды и в итоге пролетел над Соединёнными Штатами.



Как бы то ни было, это объяснение не проясняет, решил ли Китай, как только там поняли, что не смогут направить аэростат по правильному маршруту, что, по крайней мере, он должен шпионить за тем, за чем получится. В любом случае у Пекина, похоже, есть передовая программа шпионажа с помощью аэростатов.



«Эти китайские разведывательные аэростаты пролетели над десятками стран на разных континентах по всему миру, в том числе над несколькими нашими ближайшими союзниками и партнёрами», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



По его словам, США обнаружили эту программу только в 2021 году.



После инцидента с китайским аэростатом американские военные в короткий срок сбили ещё три летательных аппарата: над штатом Аляска, над канадской провинцией Юкон и над озером Гурон. И тут то, что могло стать шпионским сериалом, превратилось в телевизионную комедию. В четверг президент США Джо Байден заявил, что последние три «объекта» не были разведывательными аэростатами.



«Скорее всего, они были связаны с частными компаниями, рекреационной деятельностью или научными учреждениями и занимались изучением климата или другой научной деятельностью», — сказал глава Белого дома.



Он сообщил, что обратился к разведсообществу с просьбой провести анализ ситуации в небе над США, где, по-видимому, находится значительное количество летающих объектов, «которые связаны не с незаконной деятельностью, а с исследованиями».



Всё это создало впечатление хаоса, отмечает El Mundo. США даже заявили, что три маленьких шара не были бы обнаружены, если бы не было большого. В результате первого инцидента NORAD изменила конфигурацию своих радаров и уменьшила размер объектов, которые они могут идентифицировать. И сразу же начали обнаруживаться новые аэростаты.

Как отмечает издание, оборонные системы Северной Америки рассчитаны на то, чтобы противостоять массированной ядерной атаке с использованием бомбардировщиков и крупных ракет большой дальности. Хотя некоторые из этих видов вооружений трудно обнаружить с помощью радара, однако вибрации, которые они производят, и температура, которой достигают эти объекты, всегда помогают их идентифицировать.



С маленькими аэростатами такого не бывает. По всей видимости, у них нет двигателей, а их температура близка к температуре воздуха. К тому же они не создают вибрации. Всё это затрудняет даже визуальную идентификацию с помощью истребителей F-22, предназначенных для борьбы с другими истребителями в случае «Армагеддона между великими державами». По сути, третий сбитый шар два дня играл с истребителями в кошки-мышки по той простой причине, что они его просто не видели, говорится в статье.



Как отмечает El Mundo, настоящую угрозу эти аэростаты представляют потому, что они дешёвые, эффективные и полезные разведывательные системы, и их очень трудно обнаружить и сбить. Это «новая война XXI века», которая ведётся с помощью сенсоров, беспилотников, искусственного интеллекта, предоставляемого компаниями, а иногда и управляемого ими напрямую.



Инциденты с аэростатами могут в конечном итоге рассматриваться не как абсурд, а как начало нового мира, в котором даже воздушное пространство США не защищено. В мире, где военная мощь всё больше и больше определяется микрочипами, а не тоннами бомб, аэростаты продемонстрировали уязвимость старых систем обороны Соединённых Штатов и вообще всего мира, подытоживает El Mundo.