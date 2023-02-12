Telegraph: «он часть нашей истории» — французские политики призывают Британию вернуть Наполеона III

Во Франции набирает обороты кампания по репатриации останков последнего императора, которые находятся в Англии. Некоторые соотечественники, в том числе прямые потомки Наполеона III, относятся к идее без энтузиазма. Но сторонники инициативы настаивают, что в последнее время отношение к монарху начинает меняться, и он заслуживает погребения на родине.

Когда Наполеону III пришлось покинуть Францию, именно Англия предложила ему убежище и место последнего упокоения. Но теперь соотечественники императора хотят, чтобы его останки вернулись на родину, пишет The Daily Telegraph.

Кампанию, призывающую к репатриации тела монарха из мавзолея в католическом аббатстве в Хэмпшире, поддержали французские политики. Вице-спикер сената Роже Каручи призывает министров обратиться к правительству Великобритании с официальным запросом о возвращении Наполеона III.

Участники кампании также подали петицию с призывом перенести его останки из аббатства Святого Михаила в Фарнборо в церковь Святого Августина в Париже. Именно это место сам Шарль-Луи-Наполеон Бонапарт, племянник более известного Наполеона I, выбрал для своего погребения.

В 1870-м император был вынужден покинуть страну после поражения в битве при Седане и умер в Англии спустя три года. Его жена Евгения перевезла останки монарха в небольшую бенедиктинскую общину в аббатстве Святого Михаила, где они и находятся с тех пор, поясняет The Daily Telegraph.

«Наполеон III — единственный французский монарх, которого не похоронили во Франции. Вполне логично для истории страны, что её лидеры — а Наполеон III был императором 18 лет — должны быть погребены во Франции», — заявил в интервью издания Каручи, который входит в оппозиционную правоцентристскую партию «Республиканцы».

Вместе с тем сторонники инициативы признают, что многие соотечественники Наполеона III не одобрили бы возвращение последнего монарха. Более того, даже его собственные потомки настороженно относятся к этой идее.

«Да, мы живём в республике, и республика никогда не требовала возвращения останков монарха. Франция долгое время была республикой, но возвращение Наполеона III не является антиреспубликанским», — предположил Каручи. «Он всё ещё часть нашей истории. Если Наполеон I похоронен в Доме инвалидов, то почему Наполеон III похоронен в Англии?» — риторически спросил политик.

«Я знаю, что некоторые члены семьи Бонапартов не в восторге. Возможно, мои слова прозвучат резко, но император Франции принадлежит не своей семье, а своей стране. Если французский народ сочтёт логичным репатриировать его останки, то так и должно быть», — подчеркнул Каручи.

После революции 1848 года, которая привела к свержению французской монархии, Наполеона III избрали главой государства. Но вскоре он подавил зарождающуюся демократию и, как и его дядя в начале XIX века, провозгласил себя императором, напоминает издание.

Но некоторые во Франции надеются использовать 150-летие со дня смерти Наполеона III для улучшения его имиджа. Они обращают внимание на реформистскую политику монарха, включая поддержку промышленности и строительство железных дорог, а также принятие законов, закрепляющих право на забастовку, к которому в стране относятся с особым пиететом.

По словам Каручи, в последние годы отношение к Наполеону III в стране меняется. Выходит множество книг, раскрывающих важную роль, которую он сыграл в экономическом развитии страны. «Поэтому во Франции мы начинаем говорить, что, возможно, он заслуживал критики, но при этом был великим лидером», — добавил политик.