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SwebbTV: после известий о том, что США взорвали «Северный поток», ЕС пообещал наказать «путинских пропагандистов»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕС ввести санкции против российских «пропагандистов» по просьбе Владимира Зеленского, сообщает SwebbTV. Заявление чиновницы прозвучало в четверг на пресс-конференции в Брюсселе. Примечательно, что очередные антироссийские меры были провозглашены на следующий день после публикации расследования журналиста Сеймура Хёрша, в котором автор обвиняет США в подрыве «Северных потоков».
SwebbTV: после известий о том, что США взорвали «Северный поток», ЕС пообещал наказать «путинских пропагандистов»
AP
Правящая элита ЕС нацелилась на преследование тех, кто распространяет российскую «пропаганду» в связи с тем, что такие информационные источники «отравляют общественное пространство в России и за рубежом». Об этом в четверг в своём выступлении заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет SwebbTV.
 
Накануне легендарный журналист-расследователь Сеймур Хёрш сообщил, что именно Соединённые Штаты в сотрудничестве со страной НАТО Норвегией взорвали энергетическую инфраструктуру «Северных потоков» в Балтийском море в сентябре прошлого года. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой она объявила о десятом пакете антироссийских санкций, затрагивающих на самом деле Европу, а не Россию. На этот раз еврочиновница провозгласила борьбу с российскими «пропагандистами», сообщает SwebbTV.
 
Фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие дни ЕС планирует ввести санкции в отношении ряда политических и военных деятелей. Председатель Еврокомиссии заверила Зеленского, что европейские чиновники прислушались к его словам, когда были на прошлой неделе в Киеве, и теперь «нацелятся» на «путинских пропагандистов», резюмирует SwebbTV.
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источник
SwebbTV Швеция Европа
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