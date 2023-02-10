Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕС ввести санкции против российских «пропагандистов» по просьбе Владимира Зеленского, сообщает SwebbTV. Заявление чиновницы прозвучало в четверг на пресс-конференции в Брюсселе. Примечательно, что очередные антироссийские меры были провозглашены на следующий день после публикации расследования журналиста Сеймура Хёрша, в котором автор обвиняет США в подрыве «Северных потоков».

Правящая элита ЕС нацелилась на преследование тех, кто распространяет российскую «пропаганду» в связи с тем, что такие информационные источники «отравляют общественное пространство в России и за рубежом». Об этом в четверг в своём выступлении заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет SwebbTV.

Накануне легендарный журналист-расследователь Сеймур Хёрш сообщил, что именно Соединённые Штаты в сотрудничестве со страной НАТО Норвегией взорвали энергетическую инфраструктуру «Северных потоков» в Балтийском море в сентябре прошлого года. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой она объявила о десятом пакете антироссийских санкций, затрагивающих на самом деле Европу, а не Россию. На этот раз еврочиновница провозгласила борьбу с российскими «пропагандистами», сообщает SwebbTV.

Фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие дни ЕС планирует ввести санкции в отношении ряда политических и военных деятелей. Председатель Еврокомиссии заверила Зеленского, что европейские чиновники прислушались к его словам, когда были на прошлой неделе в Киеве, и теперь «нацелятся» на «путинских пропагандистов», резюмирует SwebbTV.