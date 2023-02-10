NTD: чилийская «ледяная русалка» покорила воды Антарктики

Пловчиха Барбара Эрнандес стала первым человеком, совершившим заплыв на длинную дистанцию в водах Антарктики. Как передаёт NTD, чилийская «ледяная русалка» проплыла два с половиной километра в Атлантическом океане рядом с Южными Шетландскими островами. Температура воды при этом была чуть выше двух градусов Цельсия.

«Ледяная русалка» из Чили стала первым человеком, совершившим заплыв на длинную дистанцию в водах Антарктики. Барбара Эрнандес проплыла два с половиной километра в Атлантическом океане рядом с Южными Шетландскими островами.

Она надела только обычный купальник. С гидрокостюмом установить рекорд не получилось бы. Температура воды при этом здесь чуть выше двух градусов Цельсия. Барбара плыла более 45 минут. В это время за ней наблюдали члены её команды поддержки и служащие Военно-морского флота Чили.

БАРБАРА ЭРНАНДЕС, пловчиха: Восстановиться было довольно сложно. У меня было сильное переохлаждение — температура тела опустилась до 27 градусов по Цельсию. Для заплыва в таких условиях надо готовиться не только физически, но и психологически. Мы усердно работали три года.

Сейчас рекорд «ледяной русалки» проверяют международные организации.

Это уже не первое достижение чилийской пловчихи. В прошлом году она побила рекорд Книги Гиннесса, проплыв пять с половиной километров по границе между Тихим и Атлантическим океанами на юге Чили.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2023 года.