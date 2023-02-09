WSJ: в преддверии визита Байдена в Польшу Варшава закупит у США вооружений на $10 млрд

По имеющейся информации, Джо Байден может отправиться в Польшу с визитом уже в конце этого месяца, пишет The Wall Street Journal. В преддверии этого визита стало известно о планах Варшавы закупить у Вашингтона дополнительные вооружения на $10 млрд.

В преддверии ожидаемого в конце этого месяца визита президента США Джо Байдена в Польшу Варшава обдумывает покупку у Вашингтона новых вооружений, сообщает The Wall Street Journal. В частности, в рамках сделки на $10 млрд, о которой было объявлено во вторник, Польша хочет приобрести у Соединённых Штатов передовые ракетные установки HIMARS и другое вооружение.



Информация о предполагаемой сделке по оружию и о возможной поездке президента США появилась на фоне того, как Белый дом стремится укрепить поддержку Украины внутри страны и за рубежом.



Окончательного решения о поездке Байдена в Польшу пока ещё нет и всё может измениться, сообщили во вторник источники, знакомые с ситуацией.



А представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев по этому вопросу.



Государственный департамент заявил, что удовлетворил запрос входящей в НАТО Польши на продажу ей 18 ракетных установок HIMARS в рамках недавнего увеличения военных расходов Варшавы.



«Эта планируемая продажа послужит военным целям Польши по обновлению её потенциала и по дальнейшему повышению её оперативной совместимости с Соединёнными Штатами и другими союзниками», — говорится в заявлении Госдепа.



Польша и другие европейские страны увеличили свои военные бюджеты после ввода российских войск на Украину, но затруднения в цепочке поставок ограничили доступность военной техники на фоне резко возросшего спроса.



В прошлом месяце Байден заявил журналистам, что планирует посетить Польшу, но не знает когда. Американский лидер прилетал в эту страну в марте прошлого года в рамках более широкомасштабной поездки в Европу.