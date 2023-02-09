Arirang: Сеул возобновит учения по ПВО среди гражданского населения из-за угроз с севера

Власти Южной Кореи планируют провести первые за шесть лет гражданские учения по противовоздушной обороне из-за «растущих провокаций» со стороны Пхеньяна, передаёт Arirang. Об этом сообщило министерство обороны страны по итогам заседания объединённой военной комиссии под председательством президента Юн Сок Ёля. В ходе заседания военные также обсудили с президентом страны внедрение системы оповещения населения в случае нападения Северной Кореи, а также планы по установке пунктов эвакуации в общественных зданиях и многоквартирных домах.

Южная Корея впервые за шесть лет решила провести общенациональные гражданские учения по противовоздушной обороне в мае этого года в связи тем, что со стороны Северной Кореи продолжают поступать угрозы. Решение было принято в среду в присутствии южнокорейского главнокомандующего. С подробностями наш корреспондент Ким До Ён.

Южная Корея планирует с мая этого года возобновить общенациональные гражданские учения по противовоздушной обороне, которые не проводились с 2017 года. Участие гражданских лиц в учениях будет заключаться в прекращении движения транспорта и отработке действий по эвакуации в случае нападения Северной Кореи. Об этом сообщило министерство обороны страны по итогам ежегодного заседания объединённой военной комиссии в среду. На заседании председательствовал сам президент Юн Сок Ёль. Президент страны возглавил заседание впервые за семь лет. И он ясно дал понять, что делает это не в последний раз.

ЮН СОК ЁЛЬ, президент Южной Кореи: Необходимо проверить, есть ли какие-либо пробелы в нашей комплексной защите от различных видов провокаций со стороны Северной Кореи, и улучшить правительственную систему готовности к чрезвычайным ситуациям. Сегодняшнее заседание объединённой военной комиссии впервые за семь лет проходило под председательством президента. Я буду продолжать лично возглавлять эти заседания в следующем году и в дальнейшем.

На заседании присутствовали около 160 высокопоставленных должностных лиц. Представители вооружённых сил, полиции, береговой охраны, гражданских ведомств и национальных разведывательных служб обсудили комплексный подход к защите населения от растущих провокаций Северной Кореи.

По словам представителя Объединённого комитета начальников штабов, возобновлёнными учениями будет руководить министерство внутренних дел и безопасности. Каждое правительство провинциального уровня также будет проводить свои собственные учения. Кроме того, чиновники обсудили внедрение системы оповещения гражданского населения в случае нападения Северной Кореи. Одним из вариантов является отправка сообщений на мобильные телефоны.

Они также обсудили планы по установке пунктов эвакуации в общественных зданиях и крупных комплексах, в том числе торговых центрах и многоквартирных домах, и способы защиты государства от кибератак севера. Упомянув пожар в дата-центре в октябре прошлого года, который, нарушив работу системы обмена текстовыми сообщениями и других сервисов, привёл к хаосу, власти также обсудили присвоение статуса «важных государственных объектов» некоторым центрам обработки данных. Это будет означать, что по закону полиции придётся разработать для них стратегии защиты.

Заседание объединённой военной комиссии впервые состоялось ещё в 1968 году, когда Северная Корея вторглась на территорию Южной Кореи и напряжённость достигла исторического максимума.

Ким До Ён, Arirang News.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2023 года.