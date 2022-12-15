Бомба замедленного действия: Guardian о провалах в работе «лучшей в мире» европейской системы здравоохранения

В каждой европейской стране пандемия вскрыла свои проблемы в сфере здравоохранения, но тенденции у них похожие. Старшее поколение врачей уходит на пенсию, а молодёжь предпочитает менее сложную работу. Сказывается недофинансирование отрасли, низкие зарплаты, отсутствие стимулов, чтобы врачи ехали работать в отдалённые или бедные районы. Как пишет The Guardian, ситуация может привести к коллапсу системы.

Долгое время европейское здравоохранение считалось одним из лучших в мире, но на нём сильно сказался ряд проблем, начиная с пандемии и заканчивая старением населения, пишет The Guardian. Об этом, в частности, говорится в докладе европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

Европейские власти до сих пор прикладывали недостаточно усилий, чтобы заменить вышедших на пенсию работников, говорится в отчёте. А теперь им и вовсе нужно активнее работать, ведь звучат опасения, что молодёжь будет всё больше покидать эту сферу из-за выгорания, плохого состояния здоровья и общей неудовлетворённости.

Также в документе отмечается, что в трети стран региона не менее 40% врачей — в возрасте 55 лет и старше. Плюс, молодёжь не хочет работать в отдалённых сельских районах или бедных городских кварталах.

«Все эти угрозы представляют собой бомбу замедленного действия… которая может привести к ухудшению состояния здоровья, длительному времени ожидания, множеству смертей, которые можно было бы предотвратить, и, возможно, даже к коллапсу системы здравоохранения», — предупредил Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

Так, например, во Франции врачей сейчас меньше, чем в 2012 году. Более 6 млн человек, в том числе 600 тыс. с хроническими заболеваниями, не имеют постоянного врача общей практики, а 30% населения не имеют доступа к медицинским услугам.

Несмотря на то, что 10% врачей общей практики во Франции в настоящее время работают после достижения пенсионного возраста, в прошлом году число врачей, покинувших профессию по возрасту, превысило количество пришедшей молодёжи. Возможно, только в 2035 году Франция достигнет удовлетворительного соотношения врачей к количеству населения.

«На самом деле, около 87% территории Франции можно назвать медицинской пустыней», — заявила французский политик Аньес Фирмен Ле Бодо, пообещав «полностью перестроить» работу врачей общей практики, увеличив число многофункциональных медицинских центров и удалённых консультаций, чтобы при этом врачам не приходилось селиться в отдалённых районах. Эпидемия гриппа, которая пришла на смену пандемии коронавируса, обнажила недостатки французской системы, признают власти.

В Германии, которая тратит на здравоохранение больше, чем многие другие страны мира, наибольшую озабоченность властей вызывают больницы. Постоянно приходят сообщения, что в педиатрии отделения неотложной помощи переполнены, а родители вынуждены спать в больничных коридорах или ехать за сотни километров для лечения ребёнка. Более 23 тыс. вакансий в больницах Германии остаются свободными. Связано это, в частности, с массовыми увольнениями, особенно в отделениях интенсивной терапии и операционных. Персонал жалуется, что нагрузка столь высока, что некоторые не могут сделать даже короткий перерыв или сходить в туалет. В целом в Германии в прошлом году вакантными были 35 тыс. рабочих мест в сфере здравоохранения, а к 2035 году и вовсе около трети всех позиций будут пустовать, считают эксперты.

В Испании врачи уже бастуют. Это связано с кризисом здравоохранения, обнажившимся во время пандемии, с десятилетиями недофинансирования, конкуренции между регионами за медицинский персонал и более низкими зарплатами по сравнению с теми, что существуют за границей. В середине ноября в Мадриде не менее 200 тыс. человек вышли на улицы, чтобы защитить здравоохранение от ползучей приватизации и выразить обеспокоенность реструктуризацией системы первичной помощи.

Врачи и их представители возмущаются, что при этом политики не пытаются объяснить людям ситуацию, не призывают их в условиях нехватки врачей обращаться к ним по весомым причинам. Некоторые испанские врачи были настолько истощены, что уходили на пенсию досрочно, несмотря на то, что в этом случае пострадают их пенсионные выплаты.

Служба общественного здравоохранения Италии также сталкивается с серьёзной нехваткой кадров. Часть врачей ушли в частный сектор, где им не нужно работать в ночую смену или в выходные. А региональные власти подписали контракты с медиками-фрилансерами, чтобы те восполняли пробелы там, где это необходимо. Кроме того, в Италии одни из самых низких зарплат у врачей в Европе, пишет The Guardian.