ZDF: системе экстренной медицинской помощи в Германии грозит коллапс

Служба скорой медицинской помощи в Германии всё сильнее приближается к пределу своих возможностей, сообщает ZDF. Как заявили в Альянсе за службу экстренной помощи, существует опасность того, что система в скором времени может рухнуть. Помимо нехватки медперсонала, причинами высокой загруженности службы являются обращения пациентов в случаях, не угрожающих жизни и здоровью, и несовершенство системы приёма вызовов граждан.

Представители служб спасения предупреждают о коллапсе в системе предоставления экстренной медицинской помощи в Германии. Существует опасность того, что система в скором времени может рухнуть, заявил представитель недавно созданного Альянса за службу экстренной помощи. Служба спасения в целом эффективна, но всё сильнее приближается к пределу своих возможностей, пишет ZDF.

По словам заместителя председателя Немецкой профессиональной ассоциации спасательных служб Франка Флаке, число вызовов скорой помощи увеличивается по всей стране. Большинство случаев не требует госпитализации, однако для выезда на места медперсонала катастрофически не хватает.

В Альянсе пояснили, что одной из причин высокой загруженности служб экстренной помощи являются обращения в случаях, не угрожающих жизни и здоровью пациента, и недостаточная осведомлённость граждан о том, на какие номера следует звонить. «Служба спасения спасает жизни и не является такси», — подчеркнул Оливер Хёльтерс, сотрудник комиссии по трудовому законодательству немецкой благотворительной ассоциации «Каритас».

Альянс призывает к реализации инициатив в области профессиональной подготовки, внедрению современных моделей рабочего времени и соответствующей оплате труда. Необходимо объединить телефонные номера служб спасения и горячей линии скорой медицинской помощи, а также создать систему автоматической обработки стандартных голосовых запросов, чтобы пациенты сразу направлялись в соответствующие учреждения.

В Альянс за службу экстренной помощи входят Фонд Бьорна Штайгера, Федеральная ассоциация рабочих сообществ врачей скорой помощи Германии, Немецкий профсоюз пожарных и Немецкое общество спасательных наук.

Профсоюз Verdi настаивает на сокращении максимального рабочего времени в неделю до 44 часов. По словам представителя профсоюза, сверхурочная работа в службах скорой помощи продолжительностью до 48 часов приводит к тяжёлым последствиям для здоровья сотрудников и наконец должна уйти в прошлое. В настоящее время ведутся коллективные переговоры для работников муниципальных служб скорой медицинской помощи, передаёт ZDF.