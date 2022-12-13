Der Standard: участники конференции в Вене упрекнули Запад в отсутствии стремления к миру на Украине

Европейской мирной инициативы не существует, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в ходе конференции в Вене, организованной при его непосредственном участии, передаёт Der Standard. Его поддержал и австрийский политик Эфгани Дёнмез: по его словам, «крупные державы» «сознательно закручивают винт эскалации». Кроме того, участники конференции резко раскритиковали Киев: бурю аплодисментов вызвал комментарий немецкого политика Генриха Фихтнера, назвавшего Украину «глубоко коррумпированной страной».
«Конференция по Украине», состоявшаяся в понедельник вечером в Вене, вызвала большой ажиотаж — в Софийском концертном зале собралось более 200 гостей. Мероприятие было организовано Внепартийной платформой за мир и нейтралитет при непосредственном участии бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, пишет Der Standard.
«Да, это наступательная война», — попытался разъяснить Штрахе, выполнявший функции модератора обсуждения, ещё до первого вопроса. «Но как возник этот жестокий конфликт в Европе и как нам выбраться из этого безумия?» — этот вопрос его интересует гораздо больше, чем терминология. Решающим фактором в организации этой конференции стало то, что «европейской мирной инициативы не существует».
Первым участником дискуссии стал его бывший однопартиец Андреас Мёльцер. Сначала он объяснил своё участие тем, что «всегда любит дискутировать — желательно с людьми, которые думают по-другому. Но я не найду их в этом кругу», — добавил он. Путь, который привёл к этому конфликту, «намного сложнее и многослойнее», чем его представляют. «Нельзя сказать, что каждый, кто сомневается, является «понимающим Путина», — отметил Мёльцер. Он допускает, что конфликт «возник из-за многочисленных просчётов со стороны президента России».
Беспартийный австрийский политик Эфгани Дёнмез хотел бы «понять Путина и понять Зеленского». Однако он не видит «никаких усилий со стороны непосредственных участников конфликта или стоящих за ними крупных держав» по достижению мира. Вместо этого все «сознательно закручивают винт эскалации». Дёнмез также раскритиковал тот факт, что «виновник уже установлен, — это Россия, это Путин». По его словам, своей политикой ЕС «стреляет себе в ногу».
Комментарий бывшего члена «Альтернативы для Германии» Генриха Фихтнера, который резко высказался в адрес Украины, вызвал бурю аплодисментов. Это «глубоко коррумпированная страна», и, «к сожалению, в духе западных ценностей», а именно «во всей их коррумпированной порочности». Фихтнер также привёл примеры: «Торговля детьми, торговля наркотиками и отмывание денег — всё это по-настоящему прижилось на Украине». Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции.
По поводу нейтралитета Австрии и членства в НАТО также развернулась широкая дискуссия. «Лично я невысокого мнения о нейтралитете Австрии», — заявил бывший политик Австрийской партии свободы Питер Фихтенбауэр. Его мнение идёт вразрез с мнениями бывших однопартийцев. «Вступление в НАТО — это последнее, чего хотят австрийцы, потому что им очень дорог нейтралитет», — вставил Штрахе, за что снискал бурю аплодисментов. «Важно, чтобы Австрия оставалась нейтральной», — согласилась с ним депутат германского бундестага от «Альтернативы для Германии» Кристина Баум.
В зале также присутствовал представитель посольства России в Австрии. Представителей Украины на мероприятии не было. К участию в дискуссии был приглашён бывший посол Украины в Вене Александр Щерба. Однако Щерба почти сразу отказался от приглашения. «Хотите затронуть тему Украины? При всём уважении, сначала вымойте руки», — ответил Щерба.
Выводы Штрахе в конце мероприятия также могут вызвать возмущение украинской стороны. «Для спора всегда нужны двое», — заявил он. И посоветовал Путину и Зеленскому «собраться и выпить рюмку водки или ещё парочку», потому что «разговоры сближают людей», передаёт Der Standard.