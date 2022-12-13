Der Standard: участники конференции в Вене упрекнули Запад в отсутствии стремления к миру на Украине

Европейской мирной инициативы не существует, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в ходе конференции в Вене, организованной при его непосредственном участии, передаёт Der Standard. Его поддержал и австрийский политик Эфгани Дёнмез: по его словам, «крупные державы» «сознательно закручивают винт эскалации». Кроме того, участники конференции резко раскритиковали Киев: бурю аплодисментов вызвал комментарий немецкого политика Генриха Фихтнера, назвавшего Украину «глубоко коррумпированной страной».

«Конференция по Украине», состоявшаяся в понедельник вечером в Вене, вызвала большой ажиотаж — в Софийском концертном зале собралось более 200 гостей. Мероприятие было организовано Внепартийной платформой за мир и нейтралитет при непосредственном участии бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, пишет Der Standard.

«Да, это наступательная война», — попытался разъяснить Штрахе, выполнявший функции модератора обсуждения, ещё до первого вопроса. «Но как возник этот жестокий конфликт в Европе и как нам выбраться из этого безумия?» — этот вопрос его интересует гораздо больше, чем терминология. Решающим фактором в организации этой конференции стало то, что «европейской мирной инициативы не существует».

Первым участником дискуссии стал его бывший однопартиец Андреас Мёльцер. Сначала он объяснил своё участие тем, что «всегда любит дискутировать — желательно с людьми, которые думают по-другому. Но я не найду их в этом кругу», — добавил он. Путь, который привёл к этому конфликту, «намного сложнее и многослойнее», чем его представляют. «Нельзя сказать, что каждый, кто сомневается, является «понимающим Путина», — отметил Мёльцер. Он допускает, что конфликт «возник из-за многочисленных просчётов со стороны президента России».

Беспартийный австрийский политик Эфгани Дёнмез хотел бы «понять Путина и понять Зеленского». Однако он не видит «никаких усилий со стороны непосредственных участников конфликта или стоящих за ними крупных держав» по ​​достижению мира. Вместо этого все «сознательно закручивают винт эскалации». Дёнмез также раскритиковал тот факт, что «виновник уже установлен, — это Россия, это Путин». По его словам, своей политикой ЕС «стреляет себе в ногу».

Комментарий бывшего члена «Альтернативы для Германии» Генриха Фихтнера, который резко высказался в адрес Украины, вызвал бурю аплодисментов. Это «глубоко коррумпированная страна», и, «к сожалению, в духе западных ценностей», а именно «во всей их коррумпированной порочности». Фихтнер также привёл примеры: «Торговля детьми, торговля наркотиками и отмывание денег — всё это по-настоящему прижилось на Украине». Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции.

По поводу нейтралитета Австрии и членства в НАТО также развернулась широкая дискуссия. «Лично я невысокого мнения о нейтралитете Австрии», — заявил бывший политик Австрийской партии свободы Питер Фихтенбауэр. Его мнение идёт вразрез с мнениями бывших однопартийцев. «Вступление в НАТО — это последнее, чего хотят австрийцы, потому что им очень дорог нейтралитет», — вставил Штрахе, за что снискал бурю аплодисментов. «Важно, чтобы Австрия оставалась нейтральной», — согласилась с ним депутат германского бундестага от «Альтернативы для Германии» Кристина Баум.

В зале также присутствовал представитель посольства России в Австрии. Представителей Украины на мероприятии не было. К участию в дискуссии был приглашён бывший посол Украины в Вене Александр Щерба. Однако Щерба почти сразу отказался от приглашения. «Хотите затронуть тему Украины? При всём уважении, сначала вымойте руки», — ответил Щерба.

Выводы Штрахе в конце мероприятия также могут вызвать возмущение украинской стороны. «Для спора всегда нужны двое», — заявил он. И посоветовал Путину и Зеленскому «собраться и выпить рюмку водки или ещё парочку», потому что «разговоры сближают людей», передаёт Der Standard.