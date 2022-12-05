Le Figaro: избежать суицида Европы — экс-кандидат в президенты Франции призывает «успокоить Зеленского»

20:59
Хорватия выиграла все послематчевые серии пенальти на чемпионатах мира и Европы
Сборная Хорватии выиграла все свои три послематчевые серии пенальти на чемпионатах мира и Европы по футболу.
20:59
Маркетолог Степанова рассказала об особенностях безопасного онлайн-шопинга
Маркетолог Ольга Степанова дала советы по безопасному онлайн-шопингу.
20:58
Пожар в многоэтажном здании в Краснодаре ликвидирован
Пожар в многоэтажном здании в центре Краснодара, в котором расположен ресторан, ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
20:53
Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч ЧМ с Южной Кореей
Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Южной Кореи на матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.
20:44
Вратарь Хорватии Ливакович отбил три пенальти в матче с Японией на ЧМ-2022
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович совершил три спасения в серии послематчевых пенальти во встрече 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
20:43
Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Сборная Хорватии одержала победу над командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.
20:42
В «Укрэнерго» заявили об аварийных отключениях электричества во всех областях Украины
В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что аварийные отключения электроэнергии вводятся во всех регионах Украины.
20:42
Сака: буду рад исполнить пенальти в матче за сборную Англии на ЧМ-2022
Нападающий сборной Англии Букайо Сака рассказал, что готов вновь выполнить пенальти на чемпионате мира за национальную команду.
20:33
Япония и Хорватия определят победителя матча в серии пенальти на ЧМ по футболу
Сборные Японии и Хорватии сыграли вничью во втором тайме дополнительного времени на чемпионате мира по футболу в Катаре.
20:33
В США заявили, что потолок цен на российскую нефть не окажет влияния на мировые цены
Введение потолка цен на российскую нефть не окажет влияния на мировые цены в долгосрочной перспективе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американского Белого дома Джон Кирби.
20:30
Сантуш ответил, сыграет ли Роналду с первых минут в матче со Швейцарией на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил на вопрос, выйдет ли нападающий Криштиану Роналду в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Швейцарии.
20:23
Фердинанд: Англия станет чемпионом мира
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что сборная Англии сможет одержать победу на чемпионате мира в Катаре.
20:21
Количество погибших в результате обстрела ВСУ Донецка возросло до четырёх
Количество погибших в результате обстрела Донецка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских военных увеличилось до четырёх.
20:20
Далич стал первым тренером, сделавшим шесть замен в плей-офф ЧМ по футболу
Наставник сборной Хорватии Златко Далич сделал шесть замен в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с командой Японии.
20:16
Япония и Хорватия сыграли вничью в первом тайме дополнительного времени на ЧМ-2022
Сборные Японии и Хорватии сыграли вничью в первом тайме дополнительного времени на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
20:14
Премьер Грузии Гарибашвили: оппозиция занимается отправкой грузинских наёмников на Украину
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители оппозиции занимаются набором и отправкой грузинских граждан в качестве наёмников в зону боевых действий на Украину.
20:11
Российские спортсмены лишены 15 медалей Олимпиады-2012 по итогам перепроверки допинг-проб
Российские спортсмены лишились 15 медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по итогам программы перепроверки допинг‑проб.
20:05
Хорватия в четвёртый раз завершила матч плей-офф ЧМ вничью и сыграет дополнительное время
Сборная Хорватии в четвёртый раз из пяти последних завершила матч плей-офф чемпионата мира вничью и сыграет дополнительное время.
20:05
Япония второй раз в истории не уступила в основное время матча 1/8 финала ЧМ по футболу
Сборная Японии второй раз в истории не уступила в основное время матча 1/8 финала ЧМ по футболу.
19:57
ВС России нанесли удары по целям на Украине, несмотря на попытки ВСУ сорвать работу ВКС
Российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации. Об этом заявили в Минобороны России.
19:55
Перишич забил в третьем матче подряд в плей-офф ЧМ
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич отличился в третьем матче подряд в плей-офф чемпионатов мира.
19:53
Япония и Хорватия стали первыми командами, которые сыграют дополнительное время на ЧМ-2022
Сборные Японии и Хорватии сыграют дополнительное время на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
19:49
Минобороны: ВСУ попытались ударить по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях
Киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и нанести удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево Рязанской области и Энгельс Саратовской области. Погибли трое российских военных технического состава.
19:49
L'Équipe: ФИФА подтвердила верность решения судьи отменить гол Гризманна в ворота Туниса на ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрела жалобу Федерации футбола Франции (FFF) из-за отмены гола Антуана Гризманна в матче c Тунисом на чемпионате мира в Катаре.
19:44
Экономист Пикин перечислил последствия введения потолка цен на российскую нефть для ЕС
Глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.
19:43
Специалист Митрахович спрогнозировал ситуацию на мировом рынке нефти
Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета, дал прогноз по ситуации на мировом рынке нефти.
19:43
В Ленобласти пройдёт акция «Ёлки, палки и щепа»
В Ленинградской области пройдёт экологическая акция «Ёлки, палки и щепа». Она состоится в январе 2023 года.
19:39
Перишич стал лучшим бомбардиром сборной Хорватии на ЧМ и ЧЕ
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич стал лучшим бомбардиром национальной команды на чемпионатах мира и Европы.
19:38
«СТРАНА.ua»: на Украине обесточена вся энергосистема Сумской области
Вся энергосистема Сумской области Украины обесточена, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Сумской городской совет.
19:35
В Киевской области проводятся аварийные отключения электричества
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что около 40% жителей региона в данный момент остаются без света в связи с аварийными отключениями электроснабжения.
19:34
Царукян: Волкановски даст тяжёлый бой Махачеву
Российский боец UFC Арман Царукян высказался о бое с участием россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.
19:30
Суд 7 декабря огласит приговор Илье Яшину по делу о фейках об армии России
Приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* за публикацию фейков об армии России будет оглашён 7 декабря, сообщили ТАСС в Мещанском суде Москвы.
19:29
BBC: ФИФА завела дело против четырёх игроков Уругвая по итогам матча ЧМ-2022 с Ганой
Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело против Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) из-за поведения четверых футболистов по итогам матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Ганой.
19:22
Пеле сообщил, что будет смотреть матч 1/8 финала ЧМ между Бразилией и Кореей в больнице
Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле сообщил, что планирует смотреть матч 1/8 финала с участием сборных Бразилии и Южной Кореи.
19:20
Тренер Шилина рассказала, как начинающим фигуристам вести себя на катке
Тренер отделения фигурного катания «Южный лёд» Татьяна Шилина дала советы новичкам, желающим научиться кататься на коньках.
19:20
Диетолог Круглова посоветовала брать цитрусовые, бананы и орехи для дорожных перекусов
Врач-диетолог петербургского медицинского центра «Проект здоровье» Наталья Круглова рассказала, какой перекус больше всего подходит для путешествия.
19:20
Российский посол сообщил о вызове в МИД Канады
Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что его вызвали в МИД Канады, причины его приглашения пока неизвестны.
19:20
Аналитик Нигматуллин оценил инвестиционный потенциал золота на фоне отмены НДС на покупку
Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин выразил мнение, что золото стало неплохим инструментом для инвестирования в санкционные времена, учитывая отмену НДС на его покупку и относительную дешевизну. Однако инвесторам стоит рассмотреть и иные варианты вложений.
19:19
ВТБ: банки выдали россиянам автокредиты на сумму 64 млрд рублей в ноябре
В пресс-службе банка ВТБ заявили, что рынок автокредитования в целом вырос на 8% за минувший месяц по сравнению с октябрём.
19:19
Более 5 млн человек посетили Подмосковье минувшей осенью
В Московской области минувшей осенью побывали свыше 5 млн путешественников — на 1 млн больше, чем в прошлом году.
19:19
Подмосковная делегация возложила цветы к Могиле неизвестного солдата
Делегация Московской области приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.
19:18
Синоптики спрогнозировали окончание аномальных морозов в Татарстане
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни. По прогнозу, в регионе закончатся аномальные морозы.
19:18
В Петербурге предупредили об ухудшении погоды 6 декабря
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий во вторник, 6 декабря.
19:18
Кинолог Голубев дал рекомендации по дрессировке двух и более собак
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как дрессировать собак, если их в доме две или более.
19:17
Профессор Щербаков назвал самые прибыльные профессии в Новый год
Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков рассказал, какие профессии являются наиболее прибыльными в новогодние праздники.
19:17
Названы имена ведущих церемонии вручения премии «Золотой граммофон»
«Русское Радио» объявило имена ведущих церемонии вручения национальной премии «Золотой граммофон».
19:17
Специалист Бедеров рассказал о возможных рисках при использовании Wi-Fi
Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, какие могут быть риски при использовании Wi-Fi.
19:17
В многоэтажном здании в центре Краснодара произошёл пожар
В центре Краснодара в многоэтажном здании, в котором расположен ресторан, произошёл пожар, проводится эвакуация людей.
19:17
В Москве рассказали о программе фестиваля авторского кино «Зимний»
Программный директор кинофестиваля авторского кино «Зимний» Наталья Мокрицкая рассказала, что проходящий в Москве смотр собрал сильную конкурсную программу.
19:17
Щербакова посетит матч Бразилии и Южной Кореи на ЧМ-2022
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что собирается посетить матч 1/8 финала с участием сборных Бразилии и Южной Кореи.