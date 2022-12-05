Le Figaro: избежать суицида Европы — экс-кандидат в президенты Франции призывает «успокоить Зеленского»

Бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян отметил, что конфликт на Украине выматывает Европу, а цель президента Зеленского, по его словам, заключается в том, чтобы разрушить Россию, жертвуя своим народом. Поэтому, как приводит его слова Le Figaro, пора находить компромиссы и выстраивать мир.

Бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян считает, что сейчас важно «избежать суицида Европы», пишет Le Figaro. Об этом он заявил в эфире программы «Большая встреча».

По его словам, настало время добиваться мира между Россией и Украиной, поскольку борьба отклоняется от своего курса. «Франция де Голля должна держаться на отдалении и занимать позицию арбитра. Ведь цель Зеленского — не Украину защищать, а, жертвуя своим народом, стать инструментом разрушения России. Это очень большая ошибка», — заявил политик.

По его словам, в этом конфликте виноватых гораздо больше, чем принято считать. Так что «пора строить мир, находить компромисс между двумя сторонами, успокоить Зеленского».

При этом политик уточнил, что не встаёт на сторону России, но лишь хочет сказать, что «сейчас эти две силы выматывают Европу и вместе с ней идут ко дну». Поэтому Николя Дюпон-Эньян требует остановить антироссийские санкции и поставки оружия Украине в обмен на перемирие и переговоры, пишет Le Figaro.