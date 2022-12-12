Das Erste: немецкое меньшинство в Польше страдает от превращения Германии в образ врага

Польское правительство использует Германию в качестве образа врага, а в итоге от антинемецких настроений страдает проживающее в Польше немецкое меньшинство и, в частности, дети, сообщает телеканал Das Erste. Политики используют живущих в Польше немцев в своих целях и сокращают финансирование, например, на уроки немецкого языка как родного — аргументируя это тем, что Берлин слишком мало делает для поляков в Германии.

Десятилетняя девочка стоит на сцене дома культуры в Гуттентаге — так называется маленький городок к востоку от Ополе в Силезии. Застенчивая и робкая, она поёт детскую песенку «У меня есть маленький попугайчик» на немецком языке с явным польским акцентом. Большая часть немецкого меньшинства в Польше проживает в регионе вокруг Ополе — это около 30 тыс. человек, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В Гуттентаге сейчас проводится фестиваль песен на немецком языке. Многие из детей, которые принимают участие в этом мероприятии, принадлежат к немецкому меньшинству.

Рафаль Бартек сидит в зале и хлопает. Важно сохранить немецкий язык и здесь, считает председатель Федерации немецких социокультурных обществ в Польше. На практике Бартек является своего рода представителем немецкого меньшинства. Только после окончания существования Польской Народной Республики более 20 лет назад община вновь смогла официально культивировать язык и культуру.

Бартек опасается, что многое из того, чего они достигли с тех пор, теперь может быть снова утрачено. Действительно, факт существования единой Европы значительно сблизил людей и народы. Но с другой стороны, «сейчас мы переживаем крайне критическую фазу, когда политики, особенно здесь, в Польше, снова очень активно играют на антинемецких настроениях», подчёркивает Бартек.

Бартек называет стиль польского правительства «чёрно-белой политикой», в которой всегда нужен кто-то виноватый — и в данный момент, к сожалению, это немцы. В Польше сейчас время выборов, и лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, в частности, нашёл в Германии образ врага. Это также распространяется и на немцев в Польше, отмечает телеканал Das Erste.

Например, во время выступления в ходе предвыборной кампании в конце ноября Качиньский заявил, что люди годами не верили ему, но Германия планирует создать объединённую Европу под руководством Германии: «Главным государством будет Германия, за ней, возможно, Франция и Нидерланды, но другие государства должны просто подчиниться».

Качиньский утверждает, что Польша в любом случае должна подчиниться, что это старая центральноевропейская концепция немцев. Германия как сверхсильный враг — эта политика имеет явно выраженные практические последствия, не только в плане внешнеполитического курса страны.

Для немецкого меньшинства это означает, что государственный бюджет Польши в этом году сократился на сумму, эквивалентную €8,5 млн. Эти средства фактически должны быть доступны для уроков немецкого языка, который является для них родным. Два из трёх часов занятий в неделю, таким образом, выпадают.

В начальной школе в Дембской Кузни, примерно в 15 км от Ополе, пытаются как-то продолжать занятия, несмотря на отсутствие денег из Варшавы. Для детей здесь язык также является частью их самосознания, говорит директор школы Кристина Якучек: «У детей есть культурная связь с Германией, которая была сформирована историей».

Поэтому для них важно знать и сохранять традиции и обычаи. «Если они перестанут изучать немецкий язык, то потеряют свои корни», — предостерегает Якучек. На общественном уровне она добилась успеха. Теперь местные власти берут на себя финансирование недостающих двух часов занятий в неделю.

В Варшаве причина сокращения бюджета заключается в том, что правительство в Берлине делает слишком мало для польской общины в Германии, поясняет немецкий телеканал. Однако правительство объясняет, что польская община — это группа иммигрантов, а не национальное меньшинство в официальном смысле.

Тем не менее давление со стороны Польши начинает сказываться: бундестаг утвердил в бюджете выделение €1 млн в 2023 году и по €2 млн в 2024-м и 2025 году на уроки польского языка для детей польских иммигрантов. До сих пор деньги поступали из федеральных земель.

В то же время €5 млн из бюджета Германии пойдут немецкому меньшинству в Польше на уроки немецкого языка. Это не устраивает партию «Право и справедливость». Только на прошлой неделе министр образования Польши Чарнек подтвердил, что Польша тратит €50 млн в год на преподавание немецкого языка как родного. И только когда Германия увеличит свои расходы на польские уроки до аналогичной суммы, Варшава возобновит финансирование немецких уроков.

Для Рафаля Бартека из немецкого меньшинства это драматическая ситуация. Немцев в Польше используют в своих целях, говорит он: «Мы стали заложниками этой антинемецкой политики, которая подразумевает немцев в Берлине, а не нас. Но мы стали жертвами — в данном случае дети».