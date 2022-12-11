Le Figaro: энергетика, медицина, промышленность — эксперты указали на потерю французского суверенитета во множестве областей

Франция неуклонно теряет свой суверенитет в сфере энергетики, производства и развития высоких технологий, констатируют в интервью Le Figaro специалисты Института Томаса Мора. Несмотря на громкие заявления, Эммануэль Макрон так и не смог дать новый толчок развитию атомной энергетики, передовая медицинская промышленность оказалась не в состоянии произвести базовые лекарства, а государство превратилось в фикцию, подчёркивают собеседники издания.

Франция неуклонно теряет свой суверенитет во множестве областей, констатируют в интервью Le Figaro специалисты Института Томаса Мора. В течение последних двух лет Эммануэль Макрон, после периода прославления глобализации и нации-стартапа, не переставал превозносить достоинства суверенной Европы, отмечает предприниматель и директор экономических исследований в Институте Томаса Мора Себастьян Лайе.

Как напоминает эксперт, в феврале прошлого года, сразу после начала российской спецоперации на Украине, Эммануэль Макрон заявил, что ни один ядерный реактор в стране, находящийся в рабочем состоянии, не должен быть остановлен, и объявил о строительстве 14 новых. Однако спустя почти десять месяцев во Франции по-прежнему действует закон об энергетике и климате от 8 ноября 2019 года, который устанавливает цель — снижение зависимости Франции от ядерной энергетики, отмечает специалист. «Ничего не изменилось. Такая инерция хорошо иллюстрирует нашу потерю энергетического суверенитета», — констатирует собеседник издания.

Под угрозой оказалась и «производственная экосистема» страны, под которой понимается совокупность производственных площадок, способных работать в сотрудничестве или взаимосвязи для создания конечного продукта. Таким образом, в сфере производства лекарств Франция оказалась обладательницей передовой фармацевтической промышленности, неспособной, однако, производить базовые лекарства вроде антибиотиков широкого спектра, отмечает Лайе. «Мы слишком часто забывали, что для полноценного производства сложного необходимо также уметь производить простое и поддерживать это простое производство в рабочем состоянии», — сетует эксперт.

По мнению ещё одного сотрудника Института Томаса Мора, специалиста по геополитике Жан-Сильвестра Монгренье, причина такой потери промышленного и энергетического суверенитета в том, что Франция, как и Европа в целом, находится в состоянии упадка и саморазрушения, когда государство превратилось в фикцию, а гражданам страны нет дела друг до друга.

Как подчёркивает эксперт по вопросам цифровой этики из Института Томаса Мора Сириль Дальмон, Европейский союз также не способен взять на себя функции государства, поскольку является международной организацией. Реальный суверенитет принадлежит его 27 государствам-членам. Основной функцией ЕС, как и любой международной организации, остаётся разработка стандартов для государств и, в частности, европейского законодательства в области конкуренции. Однако вся структура европейского законодательства в области конкуренции основана на идее о том, чтобы гарантировать надлежащее функционирование внутреннего рынка в интересах потребителя в логике чистой конкуренции, без учёта инструментов производства, замечает специалист.

Таким образом, ничто из того, что наблюдается в Соединённых Штатах, Китае или Индии, и что позволяет развиваться глобальным цифровым гигантам, невозможно представить в Европе. Хуже того, поскольку правила конкуренции и торговая политика стали исключительной компетенцией Европейского союза, государства-члены больше не могут пользоваться своим суверенитетом во множестве областей, которые позволили бы им развивать или защищать целые отрасли своей экономики, подчёркивает Дальмон.