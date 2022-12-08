Independent: сверхдержава в климатическом лицемерии — британское правительство раскритиковали за план открыть угольную шахту

Правительство премьер-министра Великобритании Риши Сунака дало разрешение на открытие и эксплуатацию до 2049 года новой угольной шахты в графстве Камбрия, передаёт The Independent. Однако жители графства и экоактивисты предупредили, что это не только увеличит выбросы углерода и нанесёт ущерб репутации Великобритании на международном уровне, но и не позволит заменить российский уголь.

Правительство Великобритании подверглось критике за одобрение открытия новой угольной шахты в графстве Камбрия — первой в стране за последние несколько десятилетий, сообщает The Independent.

Разрешение на эксплуатациюшахты выдано до 2049 года. По словам министра по вопросам выравнивания Майкла Гоува, уголь будет использоваться для производства стали, а не для выработки электроэнергии.

Разработчики проекта Woodhouse Colliery утверждают, что он не только создаст 500 рабочих мест, но и обеспечит коксующимся углём сталелитейную промышленность, которая ранее сильно зависела от России. Противники настаивают на крайне негативном его влиянии на окружающую среду. После волны критики проект был отозван в 2020 году. Однако решение Гоува положило конец спорам, но вызвало новые протесты в районе.

Жители Уайтхейвена, неподалёку от которого будет расположена шахта, а также защитники окружающей среды выступили с критикой проекта. Экоактивисты предупреждают, что новая шахта нанесёт ущерб репутации Великобритании на международном уровне и подорвёт способность страны убедить других пойти на жертвы ради борьбы с глобальным потеплением.

Осудил решение и председатель Комитета по изменению климата лорд Дебен, заявил, что оно подорвёт усилия Великобритании по достижению нулевого уровня выбросов, которого страна обещала достичь к 2050 году. «Оно противоречит заявленным целям Великобритании как председателя саммита Cop26 и посылает совершенно неверный сигнал другим странам о климатических приоритетах страны. Сегодняшнее решение ослабляет влияние Великобритании на глобальный климат», — заявил лорд Дебен.

По прогнозам первая шахта, открытая в Англии с 1986 года, увеличит выбросы парниковых газов на 0,4 млн тонн в год, что эквивалентно загрязнению примерно от 200 тыс. автомобилей. По словам председателя Комитета по изменению климата, ежегодный вклад новой шахты в выбросы Великобритании превысит общий прогнозируемый объём выбросов от всех открытых угольных шахт страны до 2050 года.

Представитель организации «Друзья Земли» Тони Босворт заявил, что это решение является «значительным» откатом назад для усилий Великобритании по достижению целей по достижению нулевого уровня выбросов углерода. «Это ужасное решение», — отмечает Босворт, добавляя, что оно не только приведёт к увеличению выбросов, но и не позволит заменить российский уголь.

Глава отделения Гринпис в Великобритании Дуг Парр указал на то, что решение было принято всего через несколько недель после того, как премьер-министр Риши Сунак заявил о своей цели превратить страну в «сверхдержаву в области чистой энергии». «Правительство Великобритании рискует стать сверхдержавой в климатическом лицемерии, а не в климатическом лидерстве», — предупреждает Парр.

Как отмечает The Independent, решение об открытии шахты также чревато новым расколом в Консервативной партии: члены парламента от тори, включая бывших министров Квази Квартенга, Роберта Бакленда и Тобиаса Эллвуда, уже высказались против. Однако ещё в прошлом году письмо с требованием продолжения строительства шахты подписали 31 депутат от консерваторов.