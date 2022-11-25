DT: британцев призывают сократить потребление энергии, чтобы «победить Владимира Путина»

05:03
Аналитики подсчитали стоимость салата мимоза
Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
04:51
Ульянов рассказал о сроках получения результатов изучения проб, взятых МАГАТЭ на Украине
Результат исследования проб, взятых Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Украине с целью проверки возможных следов «грязной бомбы» может стать известен через полтора месяца, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
04:33
Песков: Путин пока не планирует встречаться с военкорами
Встреча президента России Владимира Путина с военными корреспондентами пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
04:09
Вернувшиеся из украинского плена российские военные спели гимн России
Российские военные, которые были освобождены из украинского плена, спели гимн России, видео опубликовано министерством обороны.
03:53
Воздушная тревога объявлена в восточной части Украины
В ночь на 25 ноября, воздушная тревога объявлена в восточной части Украины.
03:40
Песков: Путин обсудит с матерями военнослужащих все поднятые ими темы
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, обсудит с ними все темы, которые они поднимут, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
03:20
Ульянов: Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о международном мониторинге защитной зоны ЗАЭС
Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос международного мониторинга соблюдения договорённостей по защитной зоне около Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
03:03
Машина сбила человека на переходе в Москве
На Красноярской улице в Москве автомобиль сбил человека на пешеходном переходе, сообщает дептранс столицы.
02:52
CCTV: встреча Макрона с европейским бизнесом стала сигналом для США
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с европейским бизнесом послужила сигналом для США о том, что Европа стала защищать свои интересы, говорится в материале CCTV.
02:39
МИД Мексики: саммит Тихоокеанского альянса пройдёт в Перу
Отложенная встреча лидеров стран Тихоокеанского альянса состоится в столице Перу Лиме, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.
02:17
Замглавкома ВМФ России рассказал о действиях морпехов при освобождении Бердянска
Умелые действия сил флота и высадка морской пехоты позволили освободить Бердянск, заявил заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.
02:02
Защитник сборной Франции Эрнандес перенёс операцию на колене
Защитник сборной Франции и «Баварии» Люка Эрнандес перенёс операцию на колене.
01:53
Фернандеш — критикам Роналду: мы видим лучшую версию Криштиану, когда вы его ругаете
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш отметил реакцию Криштиану Роналду на критику.
01:51
Воздушная тревога в Харьковской области отменена
Воздушная тревога в Харьковской области Украины отменена спустя полчаса после объявления.
01:45
Гайич — о споре Генича с Чаловым: буду рад посмотреть, как комментатор выполнит своё обещание
Защитник ЦСКА Милан Гайич отреагировал на спор комментатора Константина Генича с Фёдором Чаловым. Генич обещал прийти на «ВЭБ Арену» в игровой футболке «Спартака», если нападающий наберёт 13 и более очков по системе «гол + пас» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
01:40
Гайич рассказал, хотел ли созвониться с Зобниным после дерби против «Спартака»
Защитник ЦСКА Милан Гайич ответил, не претерпела ли изменений его позиция относительно эпизода с полузащитником «Спартака» Романом Зобниным в дерби.
01:37
Вагнер Лав считает, что Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о победе сборной Бразилии над Сербией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
01:35
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, в результате пострадал один человек, сообщает столичный главк МВД.
01:32
Роналду покинул пресс-конференцию на ЧМ-2022 после вопроса о «Манчестер Юнайтед»
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду резко ответил на вопрос об уходе из «Манчестер Юнайтед».
01:31
Ришарлисон: с детства мечтал играть и забивать на чемпионате мира
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон прокомментировал победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
01:22
Путин: все нацпроекты и госпрограммы должны содержать меры по внедрению ИИ
Каждый национальный проект и государственная программа должны включать в себя меры по внедрению искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.
01:20
Ришарлисон признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Бразилия — Сербия
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Сербии.
01:15
Врач сборной Бразилии о травме Неймара: нужно набраться терпения и спокойствия
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о травме нападающего команды Неймара.
01:14
Роналдо изолировали в гостинице Катара из-за коронавируса
Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом.
01:05
Marca: Месси тренировался индивидуально перед матчем ЧМ-2022 с Мексикой
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не тренировался в общей группе перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Мексики.
01:05
Шесть футболистов оформили дубли в первом туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре
Шесть футболистов смогли оформить дубли в первом туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
01:03
В Харьковской области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины в пятницу, 25 ноября.
00:49
Globo Esporte: Неймар получил травму голеностопа в матче со сборной Сербии
Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Сербии.
00:47
Винисиус — о победе Бразилии над Сербией: это не было похоже на чемпионат мира
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
00:35
Маск пообещал «амнистию» заблокированных аккаунтов в Twitter
Предприниматель Илон Маск пообещал восстановить заблокированные в Twitter аккаунты после того, как за «амнистию» высказалось большинство пользователей.
00:30
Впервые за 36 лет в первом туре ЧМ не показали ни одной красной карточки
В матчах первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре не был удалён ни один игрок.
00:27
Сербия проиграла восемь из десяти матчей на чемпионатах мира как независимая страна
Сборная Сербии потерпела поражение в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Бразилии.
00:26
Ришарлисон стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в дебютном матче на ЧМ
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Сербии.
00:25
Гайич объяснил, почему европейские клубы с большей охотой приобретают сербов, чем россиян
Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о том, почему клубы из ведущих европейских лиг с большей охотой приобретают сербов, нежели россиян.
00:20
Защитник ЦСКА: «Зениту» нужно купить Неймара и Месси, чтобы стать ПСЖ
Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил «Зенит» и «Пари Сен-Жермен».
00:20
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
00:10
Тренер сборной Ганы заявил, что судьи подарили Роналду пенальти
Главный тренер команды Ганы по футболу Отто Аддо отреагировал на гол форварда и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в игре первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
00:06
Рубрика «Наука» сайта RT стала финалистом премии «За верность науке»
Рубрика «Наука» сайта RT на русском стала одним из финалистов номинации «Специальный приз за популяризацию отечественных разработок» премии «За верность науке».
00:02
Губерниев: наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, с кем бы хотел освещать соревнования по фигурному катанию.
23:57
Специалист Ольховик рассказала, как выбрать качественную искусственную ёлку
Эксперт Ирина Ольховик дала советы по выбору качественной искусственной ёлки.
23:55
Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022
Сборная Бразилии одержала победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
23:48
Тренер сборной Ирана раскритиковал журналиста за политический вопрос
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подверг критике журналиста за вопрос о политической ситуации в стране.
23:46
Мантуров заявил, что графики снабжения ВС России утверждены на следующий год
Графики снабжения российских войск вооружением и техникой утверждены на следующий год. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
23:45
Sky Sports: «Аль-Хиляль» заинтересован в Роналду
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
23:31
Ришарлисон забил «ножницами» в матче с Сербией на ЧМ-2022
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Сербии.
23:30
Spectator: США вынудили Польшу отказаться от передачи Украине истребителей МиГ-29
Власти США вынудили Польшу отказаться от поставок Украине истребителей МиГ-29 после переговоров с Китаем. Об этом пишет журнал The Spectator со ссылкой на источники в китайских дипломатических кругах.
23:28
Ротенберг — о поражении от «Локомотива»: сделаем шаг вперёд и не допустим ошибок в будущем
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о поражении команды от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:20
Ришарлисон открыл счёт в матче с Сербией на ЧМ-2022
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон открыл счёт в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Сербии.
23:12
Роналду о рекорде по голам на ЧМ: это повод для гордости, но главное — победа Португалии
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по голам на чемпионатах мира по футболу.
23:12
В ЕК заявили, что европейские страны исключили российский газ из контрактов на закупки
Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки в 2023 году. Об этом сообщили в Еврокомиссии.