Das Erste: «ситуация с безопасностью изменилась» — в Германии усилят защиту ключевых объектов инфраструктуры

Немецкое правительство внесло законопроект об усилении защиты критически важных объектов инфраструктуры в Германии, сообщает Das Erste. Так Берлин отреагировал на «изменившуюся ситуацию с безопасность» после пандемии коронавируса, начала боевых действий на Украине и подрывов «Северных потоков». «Мы очень серьёзно относимся к нынешним угрозам», подчеркнула министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Немецкое правительство поставило перед собой задачу по усилению защиты критически важных объектов инфраструктуры в Германии, сообщает Das Erste. И для этого власти сформулировали основные положения нового закона под названием KRITIS. «Защита нашей критической инфраструктуры имеет высочайший приоритет, — подчеркнула министр внутренних дел Нэнси Фезер. — Нам в целом нужно быть лучше подготовленными к кризисам».

В проекте закона говорится о том, что пандемия коронавируса, боевые действий на Украине, а также диверсии — как, к примеру, на железной дороге в Германии или на «Северных потоках» — в очередной раз подчеркнули важность защиты ключевых объектов инфраструктуры. Фезер отметила, что ситуация с безопасностью изменилась: «Мы очень серьёзно относимся к нынешним угрозам». По её словам, с помощью KRITIS, власти «определят, какие области требуют наибольшей защиты, смогут лучше распознавать риски и угрозы, а также утвердят обязательные к исполнению стандарты безопасности».

От работы критически важных элементов инфраструктуры зависит «дееспособность государственных институтов», повседневная жизнь каждого человека, а также любая экономическая и общественная деятельность, подчеркнули власти. Правительство отнесло к категории ключевых все объекты, связанные с работой государства, энергетикой, транспортом, водоснабжением, питанием, здравоохранением, информационными технологиями, телекоммуникацией, а также культурой, СМИ, образованием и уходом за детьми.

При этом в качестве приоритетной задачи выделена физическая защита этих объектов, отмечает Das Erste. Чтобы её обеспечить, планируется проводить регулярные оценки рисков: как минимум каждые четыре года. Схожие стандарты безопасности существовали и до этого, но они были очень разрозненными и недостаточно обширными. К тому же новый закон поможет наладить сотрудничество между правительством и владельцами инфраструктурных объектов, ведь задача по их защите обазначена как «общегосударственная». Властям страны предстоит взять на себя большую ответственность и в частности создать «Службу связи для сообщений об инцидентах в сфере безопасности и контроля за соблюдением правил безопасности». Ключевая роль во всех этих процессах будет выделена «Федеральному агентству по защите населения и чрезвычайным ситуациям», заключает Das Erste.