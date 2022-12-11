France 2: быть готовыми к войне — Франция принимает активное участие в учениях НАТО в Румынии

Французские войска в составе межсоюзнических батальонов НАТО проводят тренировку в Румынии, наращивая своё военное присутствие в Восточной Европе на фоне конфликта на Украине, сообщает France 2. К учениям привлекли передовые французские танки Leclerc, а также комплексы ПВО Mamba, защищающие стратегический порт Констанца, через который проходит экспорт украинского зерна.

Французские флаги среди румынских полей — символ масштабного развёртывания французских войск в Чинку, в 300 километрах от Украины. Здесь расположились тысяча французских солдат, 140 машин, пусковые установки и десяток танков Leclerc.

АЛЕКСАНДР ДЕ ФЕЛИГОНД, полковник, командующий межсоюзническим батальоном НАТО в Румынии: Если мы хотим избежать войны, нужно быть к ней готовыми. Ведь очевидно: хочешь мира — готовься к войне, эта истина стара как мир. И именно поэтому мы здесь. Чтобы сделать это, мы должны заслужить доверие, то есть мы должны практиковаться. Разумеется, перед приездом сюда мы прошли предварительную тренировку. Во время этих учений мы должны поддерживать свой уровень и по возможности развиваться благодаря предоставленному нам здесь вооружению.

Французский полковник командует межсоюзническим батальоном НАТО, в который также входят 120 нидерландцев и румынские военные. Сегодня днём проходят упражнения по стрельбе с участием танков Leclerc — флагманом французских механизированных войск. Они недавно прибыли из Вердена. Пятнадцать выстрелов в помощь пехотинцам, брошенных, согласно наиболее правдоподобному сценарию, в атаку на воображаемого врага вместе с союзниками из Нидерландов.

ЙАН БЕТЛЕЕМ, командующий 11-й воздушно-десантной бригадой Нидерландов: Здесь как в футбольной команде: для хорошего результата мы должны тренироваться вместе — разумеется, между собой, но также с французскими войсками, чтобы научиться работать вместе, понимать и поддерживать друг друга.

Французские военные также располагаются на берегу Чёрного моря для защиты стратегического порта Констанца, через который теперь проходит транзит украинского зерна. Там они развернули ценную систему противовоздушной обороны Mamba — одну из восьми, принятых на вооружение во Франции. Спрятанная между двух дюн, пусковая установка с восемью ракетами приводится в состояние боевой готовности за несколько секунд.

КРИСТОФ, командир: Она (ЗРК. — ИноТВ) может перемещаться на сотню километров и предназначена для поражения баллистических ракет малой дальности, крылатых ракет, очевидно, полувоенных формирований, вертолётов и даже дронов.

ВАЛЕРИ ЛЁРУЖ, специальный корреспондент в Румынии: С начала конфликта на Украине Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия и Испания продолжают наращивать своё присутствие в Восточной Европе, чтобы лучше её защитить, а также продемонстрировать свою сплочённость в борьбе с Россией Владимира Путина.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2022 года.