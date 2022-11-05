Le Figaro: французские военные в Румынии замерзают, голодают и страдают от клопов

Контингент французских военных находится в Румынии в рамках миссии по безопасности восточного фланга НАТО, пишет Le Figaro. Однако, как сообщают французские депутаты, там они содержатся в весьма плохих условиях: их мало кормят, палатки не всегда отапливаются и санитарные условия такие, что военных мучают клопы.
«Наши солдаты мёрзнут и голодают», — заявили депутаты от «Непокорённой Франции» Бастьян Лашо и Орельян Сантул, раскритиковав условия, в которых живут французские военные, размещённые на территории Румынии. Сейчас в рамках миссии НАТО там находятся 350 французских военных и в ближайшие недели туда отправятся ещё по десятку танков и бронетранспортёров, пишет Le Figaro.
Эта миссия была запущена 28 февраля в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Её цель — укрепить восточный фланг НАТО. Но, по словам депутатов, Франция столкнулась с серьёзной проблемой в плане логистики и поддержки. Они отмечают, что питание у французских военных в Румынии весьма скудное, палатки не всегда отапливаются, их мучают постельные клопы и с санитарными условиями всё плохо.
«Речь шла об оборонительной миссии сдерживания, а не о боевом задании, так что никакой аргумент о неприхотливости больше нельзя привести», — говорят политики. Они задаются вопросом, какой посыл получает Россия, если французские солдаты живут в таких условиях.
Депутаты грозятся довести ситуацию до сведения главы комиссии по обороне в парламенте, тем более что они оба туда входят, пишет Le Figaro.
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