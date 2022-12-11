24 Horas о победе «Атласских львов» над Португалией: «самый важный матч в истории арабского футбола»

Сборная Марокко одержала победу над Португалией со счётом 1:0, став таким образом первой в истории африканской и арабской страной, которой удалось дойти до полуфинала чемпионата мира по футболу, передаёт Canal 24 Horas TV. По мнению испанского канала, этот матч стал самым важным в истории арабского футбола.

АНА ХИМЕНЕС, корреспондент TVE в Катаре: Добрый вечер! «Атласские львы» никогда не проходили так далеко. Только что они вновь сотворили историю. В Марокко праздник. Марокканцы сходят с ума, у них эйфория. Все вышли на улицу, чтобы отпраздновать случившееся, как они делали это в предыдущих матчах.



Как вы уже говорили, эта сборная добилась исторической победы, исторического свершения, поскольку, помимо всего прочего, они стали первой африканской и арабской сборной, которой удалось добраться до полуфинала мундиаля.



Марокканцы с первой минуты активнейшим образом поддерживали свою сборную.



Как я уже сказала, они выходят на улицу после каждого матча, чтобы праздновать, петь, отмечать победу своей команды.



Кроме того, в этой стране много болельщиков, много любителей футбола, прежде всего мужчин, поэтому стало большой и приятной неожиданностью то, что огромное количество женщин также переживали и следили за этим матчем, который стал историческим.



Это самый важный матч в истории арабского футбола. Но тут дело ещё и в том, что сборной Марокко удалось вернуть марокканцам радость и зыбкую надежду, поскольку прошли два очень непростых года пандемии, а сейчас они страдают от серьёзного роста цен.



БЕЛЕН ЛОРЕНТЕ, корреспондент TVE в Лиссабоне: В конечном итоге Португалия не смогла претворить в жизнь свою мечту — пройти в полуфинал. Уже 16 лет им не предоставлялась такая возможность. Поэтому здесь, на этом рынке Рибейра, где мы сейчас находимся, собралось множество болельщиков — почти тысяча человек, чтобы внимательно следить за этой встречей. Они поддерживали свою команду до последней секунды, но, как мы говорили, их сборная дальше не прошла.



С первой минуты мы видели сосредоточенность на лицах людей. Они знали, что марокканцы — сложный противник. Затем на лицах было уже разочарование, когда Марокко забило первый гол, и негодование в нескольких случаях, когда они требовали назначения пенальти. А потом лица людей говорили: «Эх, почти забили». И в конечном итоге, как мы уже говорили, команде так и не удалось пройти дальше.



Мы спросили португальцев в начале матча, с кем бы им хотелось встретиться, если они пройдут в полуфинал. Все нам говорили, что замечательным матчем было бы противостояние Португалия — Англия. Но, как мы уже сказали, в конце тут у всех был мрачный вид. Возможно, получится в следующий раз.



Победу Марокко праздновали даже в Париже. На Елисейских полях на фоне рождественских огней и под надзором со стороны полиции болельщики этой команды, которой сегодня удалось одержать верх над Португалией, вышли на улицу, чтобы отметить этот исторический матч. Победа над португальской сборной со счётом 1:0 позволила им (марокканцам. — ИноТВ) впервые пройти в полуфинал мундиаля.



Дата публикации 10 декабря 2022 года.