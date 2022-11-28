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Sky News: марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии и Нидерландах после победы своей команды

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В Бельгии и Нидерландах произошли массовые беспорядки, зачинщиками которых были футбольные фанаты. Произошли они после победы команды Марокко над командой Бельгии на чемпионате мира в Катаре, сообщает Sky News.
Sky News: марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии и Нидерландах после победы своей команды
AP
Массовые беспорядки накрыли некоторые города Бельгии и Нидерландов, после того как команда Марокко обыграла команду Бельгии на чемпионате мира в Катаре со счётом 2:0, сообщает Sky News.
 
Полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ. В Брюсселе были задержаны около 12 человек, в Антверпене — ещё восемь. При этом в Роттердаме двое полицейских пострадали в столкновениях с 500 марокканскими футбольными болельщиками, которые бросались в полицию фейерверками и стеклом. Беспорядки произошли также в Амстердаме и Гааге.
 
В Брюсселе полиции и вовсе пришлось оцепить часть города, чтобы разъединить толпу. Фанаты разбивали машины кирпичами и поджигали их, одному человеку разбили лицо. Властям пришлось остановить движение метро и трамваев.

Мэр Брюсселя призвал марокканских фанатов держаться подальше от центра города. Он назвал авторов беспорядков «не фанатами, а погромщиками», пишет Sky News. «Грустно, что несколько человек воспользовались ситуацией и вышли из себя», — прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Бельгии. 
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источник
Sky News Великобритания Европа
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