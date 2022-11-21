Sky News: ЧМ в Катаре открывается скандалом — сборные Англии и Уэльса рискуют поплатиться за выход игроков в радужных повязках

За радужную повязку на матчах чемпионата мира по футболу в Катаре могут наказать жёлтой карточкой на первых секундах матча, передаёт Sky News. Впрочем, капитаны сборных Англии и Уэльса не намерены отказываться от инициативы, а в футбольной ассоциации Англии отметили, что готовы заплатить денежный штраф ради выхода игрока с радужной повязкой.

Сегодня сборные Англии и Уэльса проведут первые матчи в рамках чемпионата мира в Катаре. Однако, как отмечает Sky News, игры пройдут на фоне неопределённости относительно возможного наказания со стороны ФИФА за активистскую деятельность капитанов команд.



Капитан сборной Англии Харри Кейн подтвердил, что наденет разноцветную повязку OneLovе на встречу своей команды с Ираном, которая пройдёт на стадионе Khalifa International в 16:00 по московскому времени. Затем в 22:00 на стадионе Аль-Райян такую же повязку наденет капитан команды Уэльса Гарет Бэйл на встречу со сборной США.



Несмотря на то что на повязках нет прямых отсылок на законы Катара, которые телеканал называет «ущемляющими права представителей ЛГБТ-сообщества», ФИФА отказывается публично отвечать на вопросы о том, разрешены ли они или за ношение этих повязок игроков ждёт наказание.



Вероятно, капитаны сборных, которые выйдут на поле в радужных повязках, получат жёлтые карточки на первых же секундах матчей. А исполнительный директор футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем заявил, что ассоциация готовится к возможному штрафу за свою инициативу.



В субботу главная футбольная организация неожиданно объявила, что команды могут носить любые повязки по своему усмотрению, однако в ФИФА вновь не указали на повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ранее организация разрешила другую акцию сборной Англии — игроки встанут на одно колено перед началом матча с Ираном в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»).



Однако на поле игроков сборных Англии и Уэльса ждёт задача не менее важная, нежели выступить в поддержку тех или иных движений. В частности, национальной команде Англии предстоит попытаться положить конец безвыигрышной серии из шести матчей, в результате которой сборная вылетела из Лиги наций. Сборная Уэльса также надеется не разочаровать болельщиков в рамках чемпионата мира, участие в котором принимает впервые с 1958 года.



По данным Sky News, на матче сборных Англии и Ирана ожидается почти 2400 английских болельщиков, а Уэльс в матче против США приедут поддержать более 2500 болельщиков. Ещё больше болельщиков приедут из соседних стран, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия.