Критика западных СМИ в адрес организаторов ЧМ в Катаре справедлива, однако она вскрывает двойные стандарты, пишет Der Freitag. Издание напоминает, что Олаф Шольц спокойно вёл с Катаром переговоры по поводу поставок газа, а Германия продолжала считать Катар партнёром и после участия Дохи в сирийском и йеменском военных конфликтах. Как отмечает Der Freitag, тогда западные интересы всегда перевешивали западные ценности.

Катар, являющийся страной — организатором ЧМ-2022 по футболу, сейчас получает даже больше критики, чем Россия или Китай, во время зимних Олимпийских игр 2014-го и 2022 года, пишет Der Freitag. Кампания в СМИ стала столь мощной, что в неё неизбежно затягивало всех, кто вынужден думать о своей репутации — например, игрока сборной Германии Мануэля Нойера.

Критика в адрес организаторов чемпионата мира обоснованна и имеет право на жизнь, однако её не нужно основывать на двойных стандартах, пишет издание. К примеру, Олаф Шольц и Роберт Хабек не испытывали никаких проблем, ведя переговоры с Катаром о поставках газа. Германия приветствовала Катар в качестве партнёра в 2011 году, после того как тот вступил в войну против Сирии, и не отказалась от партнёрства после участия Катара в войне против Йемена на стороне Саудовской Аравии. Как отмечает издание, всё это время западные интересы превалировали над западными ценностями.

В Германии забывают, насколько оскорбительной для других стран может быть постоянная критика и прививание дурной славы, пишет Der Freitag. Через это проходила Греция во время финансового кризиса, Россия проходит через подобное уже десятилетиями. Теперь же с высоты морального превосходства критикуют Катар: как отмечает издание, вывод из всего этого можно сделать такой — международные соревнования может принимать только страна с безупречной репутацией. Однако тогда это будет иметь мало общего с идеей спорта как фактора объединения мировых культур: мировой спорт превратится в эксклюзивное мероприятие. Как отмечает Der Freitag, борьба культур в спорте — это яд, который разрушает изнутри.