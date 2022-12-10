MSNBC: известный американский журналист умер на чемпионате мира по футболу в Катаре

13:17
Степанова одержала победу в спринте на этапе Кубка России
Лыжница Вероника Степанова выиграла в спринте не третьем этапе Кубка России в Чусовом.
13:12
Боец MMA Волков перенёс операцию по удалению аппендикса
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков перенёс операцию по удалению аппендикса.
13:02
Генсек НАТО уверен, что альянс сможет избежать конфликта с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что конфликта между Россией и альянсом удастся избежать.
12:55
Алимбекова благодаря фотофинишу выиграла гонку преследования на Кубке России
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка России сезона-2022/23 в Тюмени.
12:45
Al-Rakoba: во всём Судане пропало электричество из-за аварии на ГЭС
На всей территории Судана отключено электроснабжение из-за аварии на ГЭС Меруи. Об этом сообщила газета al-Rakoba.
12:41
Шупляков оценил вероятность того, что Дзюба может завершить карьеру
Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущей карьере футболиста.
12:30
Самедов — о проведении ЧМ зимой: мне не нравится эта идея
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о предложении главы отдела глобального развития ФИФА Арсена Венгера проводить чемпионат мира каждые два года.
12:27
ТАСС: военнопленный рассказал о случаях домогательства наёмников к бойцам ВСУ
Украинский военнопленный в видеообращении, которое опубликовало Минобороны России, рассказал о случаях домогательства иностранных наёмников к бойцам ВСУ.
12:25
Юран раскритиковал идею Венгера проводить чемпионаты мира по футболу раз в два года
Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Юран раскритиковал предложение главы отдела глобального развития Международной федерации футбола (ФИФА) Арсена Венгера проводить чемпионат мира каждые два года.
12:15
«Динамо» объявило о создании женского футбольного клуба
Руководство столичного «Динамо» приняло решение о создании женского футбольного клуба.
12:10
В МЧС сообщили о повреждении десяти гаражей при взрыве газа в Новосибирске
В Новосибирске при разгерметизации газового баллона повреждены десять гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Новосибирской области.
12:07
Теннисистка Кудерметова заявила, что хочет жить в России после завершения карьеры
Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, где бы хотела жить после завершения карьеры.
12:02
В WADA не будут давать комментарии по делу Валиевой до завершения разбирательств
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не собирается комментировать ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой до завершения разбирательств.
11:53
Сенатор от Крыма Ковитиди назвала заявление Меркель о Минских соглашениях верхом цинизма
Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях являются «верхом политического цинизма», заявила сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
11:43
Тренер сборной Аргентины — о Месси: показал, что он лучший футболист всех времён
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил победу команды в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с Нидерландами.
11:37
«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,4 млн кубометров на 10 декабря
«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме — 42,4 млн куб. м по состоянию на 10 декабря. Топливо транспортируется через станцию «Суджа».
11:21
Шестёркин признан третьей звездой дня в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях одержал победу над «Колорадо Эвеланш».
11:20
РИА Новости: российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении с помощью расчёта установки РСЗО БМ-21 «Град». Об этом пишет РИА Новости.
11:16
Главный тренер сборной Нидерландов ван Гал подтвердил, что уходит в отставку
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал принял решение покинуть пост после поражения от команды Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
11:07
Васильев назвал хорошей тенденцией успехи Халили и Серохвостова на КР
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил итоги мужской гонки преследования на этапе Кубка России в Тюмени.
11:02
В России за сутки госпитализировали 1475 человек с коронавирусом
В России за сутки выявили 7397 новых случаев коронавируса. В больницы попали 1475 пациентов с инфекцией.
10:59
В РПЦ поддержали дополнение школьной программы обязательным изучением священных текстов
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT прокомментировал предложение о дополнении школьной программы обязательным изучением священных текстов.
10:45
Петкович — о забитом мяче в ворота Бразилии: самый ценный гол в моей жизни
Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович поделился эмоциями от победы в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с Бразилией.
10:45
Пожар в здании в центре Москвы потушен
Пожар в двухэтажном здании старой постройки в Малом Знаменском переулке в центре Москвы потушен. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.
10:41
Американский журналист скончался во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина
Американский журналист Грант Уол умер во время четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года между Нидерландами и Аргентиной.
10:28
В Одесской области тысячи человек остались без света из-за повреждения инфраструктуры
Тысячи человек остались без электричества из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщили в городском совете Одессы.
10:28
Губерниев: не стоит менять конфедерацию на азиатскую, это опасный путь
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением, что России не стоит переходить под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).
10:11
Глава ЛДПР заявил, что Германия потеряла больше других из-за антироссийских санкций
Германия понесла самые большие потери среди европейских стран от антироссийских санкций. Об этом заявил лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
10:06
Устюгов обошёл Большунова и выиграл квалификацию конькового спринта на этапе Кубка России
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов одержал победу в квалификации конькового спринта на третьем этапе Кубка России в Чусовом.
10:00
Халили: у меня была главная задача, чтобы Серохвостов как можно позже нас достал
Биатлонист Карим Халили рассказал о своей задаче на финише гонки преследования на третьем этапе Кубка России в Тюмени.
09:55
Де Йонг: ван Гала жаль, у него была мечта стать чемпионом мира
Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поддержал тренера национальной команды после поражения от Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
09:54
Президент Туркмении поставил Россию на первое место среди союзников
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поставил Россию на первое место среди союзников и отметил, что отношения двух стран носят стратегический характер.
09:52
Inside the Games: россияне смогут выступать на отборах к ОИ-2024 под эгидой ОСА
Международный олимпийский комитет (МОК) изучит идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже, которые проведёт Олимпийский совет Азии (ОСА).
09:45
Халили выиграл гонку преследований на этапе Кубка России
Биатлонист Карим Халили выиграл гонку преследований на третьем этапе Кубка России сезона-2022/23 в Тюмени.
09:39
Степанова выиграла квалификацию конькового спринта на этапе Кубка России
Лыжница Вероника Степанова одержала победу в квалификации конькового спринта на третьем этапе Кубка России.
09:37
Володин потребовал от Германии и Франции компенсаций за ущерб жителям Донбасса
Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях приравнивают Берлин и Париж к виновным за события в Донбассе за последние восемь лет, поэтому они должны выплатить жителям региона компенсации за причинённый ущерб. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
09:32
Тренер сборной России по лыжным гонкам: Степанова сделала шаг вперёд
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Вероники Степановой.
09:21
В МЧС сообщили о возгорании здания в центре Москвы
В Малом Знаменском переулке в центре Москвы произошло возгорание двухэтажного здания старой постройки. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.
09:14
«Сан-Хосе» разгромил «Анахайм», Барабанов и Свечников отметились ассистами
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» в гостях одержал победу над «Анахайм Дакс».
09:06
Роналду: продолжайте поддерживать нас, и мы сделаем всё, чтобы отплатить вам победами
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды.
09:04
В МИД России рассчитывают, что заседание платформы «3 + 3» состоится в ближайшие месяцы
Заседание платформы регионального сотрудничества в формате «3 + 3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) может состояться в ближайшие месяцы. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.
08:55
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в гостях одержал победу над «Баффало Сэйбрз».
08:49
Овечкин превзошёл достижение Ги Лефлёра для крайних нападающих в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Сиэтл Кракен».
08:47
NBC: тело мужчины в США нашли спустя почти десять лет под новым именем
В американском штате Нью-Йорк правоохранительные органы нашли тело мужчины, который исчез почти десять лет назад, под новым именем. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
08:43
Месси признан лучшим игроком матча Аргентина — Нидерланды
Сборная Аргентины переиграла по пенальти команду Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
08:38
Овечкин забросил 52 шайбы в пустые ворота в матчах НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Сиэтл Кракен».
08:32
«Рейнджерс» одержал победу над «Колорадо», Панарин реализовал буллит
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях одержал победу над «Колорадо Эвеланш».
08:18
Мэр сообщил о гибели мужчины при обстреле украинскими военными Донецка
Мужчина скончался в результате обстрела 9 декабря украинскими военными Ворошиловского района Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
08:15
Гол и результативная передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Сиэтл Кракен».
08:00
Еврокомиссия выделит €5,5 млн на «укрепление демократии» в Турции
Европейская комиссия намерена выделить €5,5 млн на «укрепление демократии» и «продвижение прав человека» в Турции. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.