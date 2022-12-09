TVE: шесть президентов за шесть лет — перуанцы сыты по горло противостоянием между исполнительной и законодательной ветвями власти

В Перу за последние шесть лет сменилось шесть президентов, сообщает TVE. После недавнего импичмента Педро Кастильо перуанское общество крайне поляризовано. При этом, как отмечает испанский канал, жители страны сыты по горло длящимся уже несколько лет противостоянием исполнительной и законодательной ветвей власти и хотят решения своих проблем.

В Перу легко найти защитников и критиков Педро Кастильо. Перуанское общество очень поляризовано, но, похоже, самые распространённые чувства — это усталость и пресыщение от всего происходящего. Беатрис.



БЕАТРИС ВИАНЬО, корреспондент TVE: Да, это то, что мы чаще всего слышим на улицах. Большинство говорит, что уйти должны все. Люди сыты по горло этим противостоянием между исполнительной и законодательной ветвями власти. И в нём нет ничего нового. Оно идёт уже давно. Дело особенно обострилось с 2018 года, когда от власти отошёл Педро Кучински. С тех пор обе структуры начали использовать методы с сомнительной конституционностью для взаимных контратак. Это привело к усталости населения, которое хочет решения своих проблем, а не новых дел о предполагаемой коррупции. Именно поэтому на улицах перуанцы требуют новых выборов, причём не только президентских, но и парламентских.



Призрак импичмента начал преследовать Педро Кастильо ещё до того, как он занял свою должность. Его победа с минимальным отрывом поляризовала страну, но нестабильность царила уже давно. За шесть лет во Дворце правительства сменилось шесть президентов.



ФЕРНАНДО ТУЕСТА СОЛДЕВИЙА, Папский католический университет Перу: Повторюсь: граждане Перу сейчас выжидают. Они разочаровывались уже столько раз, что вряд ли что-то может вызвать у них особый энтузиазм.



Если популярность Педро Кастильо была низкой, то популярность конгресса ушла в пике. Большинство перуанцев сыты по горло стычками между ветвями власти и разочарованы этими политическими структурами.



ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Мне 71 год. Сколько лет прошло, сколько президентов было — никакой разницы.



МУЖЧИНА В ОЧКАХ: У нас столько правительств было, и все плохие.



МУЖЧИНА В МАСКЕ: Все коррумпированы. Это очень сильно утомляет.



МУЖЧИНА: Большинство не поддерживает ни тех, ни других: ни исполнительную власть, ни законодательную.



ДЕВУШКА: Я была бы рада новым выборам.



Именно коррупция подмочила репутацию почти всем экс-президентам последних двух десятилетий. Алехандро Толедо был экстрадирован в США, Алан Гарсиа покончил с собой в ходе коррупционного процесса. В отношении Кучински и Вискарры проводится расследование. А Фухимори находится в той же самой тюрьме, в которую отправили Кастильо и в которой несколько лет назад сидел Ольянта Умала.



Дата публикации 09 декабря 2022 года.