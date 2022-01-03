Euronews: даже перуанских шаманов тревожит напряжённость на мировой арене

02:40
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
02:30
Президент Эквадора сменил министра иностранных дел страны
Эквадорский президент Гильермо Лассо назначил новым министром иностранных дел республики Хуана Карлоса Ольгина. Об этом сообщает местная газета Expreso.
02:00
Зеленский обсудил с Байденом деолигархизацию и совместные реформы
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом совместные действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ и борьбу с олигархами на Украине.
01:43
Онищенко спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
Врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.
01:35
Байден подтвердил Зеленскому готовность «ответить» в случае обострения ситуации на Украине
Американский президент Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора обсудили готовность Соединённых Штатов «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
01:22
В подмосковной Балашихе три человека скончались в результате отравления алкоголем
В подмосковной Балашихе три человека, предположительно, насмерть отравились алкоголем, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
01:08
Главный инфекционист США Фаучи предрёк рост госпитализаций из-за «омикрона»
Главный американский инфекционист Энтони Фаучи рассказал телеканалу CNN о возможном резком росте госпитализаций больных из-за распространения омикрон-варианта COVID-19.
00:44
Биолог Баранова определила наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови
Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о наиболее уязвимых перед COVID-19 группах крови.
00:31
Арендованного у «Ростова» футболиста Норманна ограбили в Лондоне
Полузащитник «Норвич Сити» Матиас Норманн, который арендован английским клубом у российского «Ростова», был ограблен неизвестными.
00:28
Тишковец спрогнозировал приход сильных морозов в Москву
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрёк наступление сильных морозов в столице с 4 января.
00:14
В «Аталанте» отказались давать комментарии по возможной аренде Миранчука «Интером»
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори ответил на вопрос относительно слухов, согласно которым российский полузащитник Алексей Миранчук попал в сферу интересов миланского «Интера».
00:11
Террористы совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
00:01
Экспорт Украины в 2021 году составил $67,7 млрд
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в 2021 году экспортировала товаров на сумму $67,7 млрд.
23:57
Шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Питтсбургом»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».
23:49
Шестёркин стал второй звездой матча с «Тампой»
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был назван второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бей Лайтнинг» (4:0).
23:45
Премьер-министр Судана объявил о своей отставке
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что уходит в отставку.
23:30
Консульство предупредило о задержках вылетающих из Хургады в Россию рейсов
Генеральное консульство России в египетской Хургаде предупредило о задержках в вылетах авиарейсов с курорта в российские города.
23:29
Источник: «Фиорентина» готова сдать в аренду Кокорина и платить ему часть зарплаты
Итальянская «Фиорентина» твёрдо намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно.
23:15
Хет-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» разгромить «Тампу» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг».
23:07
На Гаити произошло покушение на премьер-министра
На премьер-министра Гаити Ариэля Анри произошло покушение во время празднования Дня независимости страны.
22:59
Максимов занял шестое место на этапе ралли «Дакар» в классе квадроциклов
Россиянин Александр Максимов показал шестой результат в зачёте квадроциклов на стартовом этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит по территории Саудовской Аравии.
22:52
В Израиле начнут вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медперсонала
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что власти страны приняли решение начать вакцинацию от коронавируса четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала.
22:36
В Оренбургской области произошёл пожар в церкви
Церковь загорелась в Оренбургской области, возгорание локализовано.
22:35
«Монако» без Головина вышел в 1/8 финала Кубка Франции
В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» одержал победу над клубом «Кевийи-Руан» (3:1).
22:21
Задоров высказался от отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду в Пекин
Защитник «Калгари Флэймс» Никита Задоров раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине.
22:16
Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела в Идлибе
Сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела в районе населённого пункта Кульджок в провинции Идлиб.
22:05
Экипаж Сотникова победил на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков
Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КамАЗ-мастер» одержал победу на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.
21:50
В Карелии зафиксировали первый случай инфицирования омикрон-вариантом коронавируса
Первый случай инфицирования омикрон-штаммом новой коронавирусной инфекции выявлен в Карелии.
21:46
Basket News: Евролига может приостановить сезон из-за коронавируса
Регулярный чемпионат Евролиги может быть приостановлен из-за вспышки коронавируса в составе ряда команд.
21:32
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» и «Ливерпуль» не сумели выявить победителя.
21:32
Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Подмосковье
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области, ещё двое — взрослый и ребёнок — пострадали.
21:15
В России в 2021 году произошло более 20 землетрясений
В России в 2021 году произошло более 20 землетрясений, жертв и разрушений при этом не было.
20:59
Погранслужба: азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев
Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что один из военнослужащих по неизвестной причине открыл огонь по сослуживцам на пограничной заставе, трое погибли.
20:44
Тишковец заявил, что весна в Москве может наступить преждевременно
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало метеорологической весны в Москве может быть преждевременным.
20:30
В Самарской области сняли ограничения на движение автобусов и грузовиков на трассе
Введённое из-за метели ограничение движения автобусов и грузовиков на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» в Самарской области снято.
20:30
Панарин попал в коронавирусный протокол НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20:18
La Gazzetta dello Sport: Миранчук откажет «Зениту» и планирует остаться в Италии
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не хочет возвращаться в Россию и намерен остаться в Серии А.
20:06
Почти две тысячи авиарейсов отменены в США на фоне распространения омикрон-штамма
Почти 2 тыс. авиарейсов отменены в США на фоне распространения омикрон-штамма и связанного с заболеванием COVID-19 дефицита сотрудников аэропортов и авиакомпаний.
20:05
Дубль Корреа помог «Атлетико» обыграть «Райо Вальекано» в матче Примеры
В 19-м туре испанской Примеры мадридский «Атлетико» одержал победу над «Райо Вальекано».
19:56
Мухамадуллин рассказал, когда присоединится к «Нью-Джерси»
Защитник молодёжной сборной России по хоккею Шакир Мухамадуллин рассказал, когда присоединится к «Нью-Джерси Дэвилз».
19:50
«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московской области из-за гололедицы и ветра
Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра.
19:44
Аскаров рассказал, как хоккеисты молодёжной сборной России могли заболеть коронавирусом
Вратарь молодёжной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров назвал возможную причину заболевания игроков команды коронавирусом во время молодёжного чемпионата мира, который проходил в Канаде.
19:36
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды
Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за ухудшения погодных условий в Грузии.
19:31
Алиссон, Фирмино и Матип не сыграют с «Челси» из-за сомнительного теста на коронавирус
Ряд футболистов «Ливерпуля» пропустят матч 21-го тура Английской премьер-лиги против «Челси».
19:23
Зубов опроверг информацию о том, что он курил на борту самолёта
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал слухи о том, что он курил на борту самолёта, который следовал из Калгари во Франкфурт.
19:22
При пожаре в Кейптауне сгорели два этажа нижней палаты парламента ЮАР
В Кейптауне в результате пожара были уничтожены два этажа здания, где располагается Национальная ассамблея (нижняя палата) парламента ЮАР.
19:10
Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на ОИ в Пекине
Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпийские игры в Пекине из-за притеснения уйгуров местными властями.
19:08
На Украине заявили, что переговоры Байдена и Зеленского запланированы после 23:00 мск
Телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом начнутся 2 января после 23:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
18:59
Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом
Легендарный бразильский футболист, а ныне президент «Крузейро» и испанского «Вальядолида» Роналдо сдал положительный тест на коронавирус.
18:53
При отравлении угарным газом в жилом доме в Самарской области погибли три человека
В результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области погибли три человека.