Журналисты New York Times впервые за сорок лет вышли на забастовку

Больше тысячи сотрудников редакции The New York Times в четверг приняли участие в забастовке, отказавшись выходить на рабочие места на 24 часа, сообщает сама газета. Как подчёркивается в материале издания, нынешняя забастовка, ставшая первой масштабной профсоюзной акцией за сорок лет, была инициирована из-за того, что руководство и работники с марта прошлого года не могут договориться по целому ряду вопросов, включая уровень зарплат.

Корреспонденты и редакторы издания The New York Times в четверг начали суточную забастовку в связи с отсутствием подвижек на переговорах между их профсоюзом и руководством газеты, сообщает само издание.

Как отмечается в материале NYT, контракт между редакцией и «Гильдией The New York Times», объединяющей журналистов газеты, истёк в марте 2021 года. С тех пор стороны провели около 40 раундов переговоров, но так и не смогли прийти к согласию по целому ряду вопросовв, включая оклады, медстраховку, пенсионное обеспечение и другие.

По информации NYT, намерение принять участие забастовке и на сутки прекратить работу подписали более 1100 сотрудников редакции. При этом в общей сложности в газете работает более 1800 человек, 1450 из которых входят в «Гильдию».

Представители профсоюза, который является частью объединения «Новостная гильдия Нью-Йорка», в опубликованном в среду официальном заявлении обвинили руководство издания в том, что они ведут переговоры недобросовестно. «Оно так и не сделало адекватных нынешней экономической обстановке предложений по уровню зарплат — они отстают не только от инфляции, но и от средних показателей по росту окладов в США», — цитирует заявление NYT.

В свою очередь, исполнительный директор газеты Джо Кан заявил, что разочарован принятым профсоюзом решением. «Забастовки как правило происходят в те моменты, когда переговоры заходят в тупик. Но у нас на сегодняшний день ситуация совершенно не такая, — заявил Кан. — Хотя наша компания и «Новостная гильдия» по-прежнему не нашли общий язык по ряду вопросов, мы продолжаем обмен предложениями и движемся к заключению соглашения».

Наиболее острым вопросом на переговорах остаётся тема зарплат: тогда как редакция предлагает членам профсоюза прибавку к зарплате в размере 5,5% сразу после заверения соглашения, ещё по 3% в 2023 и 2024 году, а также 4-процентный бонус с обратной силой в качестве компенсации за отсутствие прибавок с момента истечения прошлого контракта, профсоюз требует по этим пунктам 10%, 5,5% и 8,5% соответственно, говорится в материале NYT.

«Гильдия» и редакция также обсуждают ряд других аспектов работы, включая действующую в NYT систему рейтингов продуктивности сотрудников. Как показало опубликованное в августе исследование, проведённое по заказу профсоюза, данная система имеет дискриминационный характер: белые члены «Гильдии» значительно чаще получали высшие оценки, тогда как темнокожим и латиноамериканцам зачастую присуждали наиболее низкие баллы. Впрочем, после публикации исследования в редакции The New York Times начали работу по улучшению системы, дабы рейтинги присуждались справедливо и последовательно.

Журналисты NYT бастуют очень редко: последний раз крупная акция сотрудников газеты проводилась в 1981 году, и тогда она продолжалась меньше суток. Кроме того, в 2017 году работники издания на несколько минут ушли с рабочих мест в знак протеста против сокращения штата корректоров. Публикация газеты ни разу не прерывалась с 1978 года, когда проходила 88-дневная забастовка работников печати, подчёркивается в статье.

На время забастовки работу издания будут обеспечивать сотрудники, не входящие в профсоюз, пишет NYT.