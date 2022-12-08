NYP: «мне жаль» — в Германии судят 97-летнюю сотрудницу нацистского концлагеря

В Германии до сих пор проходят судебные процессы в отношении тех людей, кто совершал преступления во время нацизма. В частности, перед судом предстала 97-летняя Ирмгард Фюрхнер, которая работала секретарём в концлагере Штуттгоф, сообщает New York Post. На слушании она заявила, что ей «жаль, что всё так случилось».

В Германии проходит суд над бывшим секретарём концентрационного лагеря Штуттгоф в Польше 97-летней Ирмгард Фюрхнер. Она работала там с июня 1943 по апрель 1945 года. Её обвиняют в причастности к гибели более 10 тыс. заключённых, пишет New York Post. И она, наконец, заговорила.

«Мне жаль, что всё так случилось, — сказала она. — Я сожалею, что была в Штуттгафе в то время».

По немецким законам, к ответственности можно призвать любого человека, кто работал на концлагерь, даже если он не находился на месте. Как отмечает автор статьи, Фюрхнер — первая женщина за несколько десятков лет, которую судят в Германии за преступления нацистской эпохи.

Иногда её в СМИ называют «секретарь зла». При этом по делу она проходит в особом статусе, поскольку во время работы в лагере ей не было 21 года.

Хотя судом установлено, что она ежедневно контактировала с комендантом лагеря, она утверждала, что не знала об убийствах. Однако же её муж ещё в 1954 году признался, что был в курсе убийства людей в газовых камерах. Прокурор требует для неё два года тюрьмы.

«Штуттгоф был адом», — заявила бывшая заключённая 93-летняя Риса Сильберт, которая рассказала про распространение каннибализма в лагере из-за голода. По её мнению, Фюрхнер не могла не знать о том, что там творилось.

Это судебное дело хорошо показывает, какую политику сейчас ведёт Германия в отношении холокоста. Так, в июне суд приговорил к пяти годам заключения 101-летнего Джозефа Шутца, но он, правда, вряд ли отправится в тюрьму, пока идут апелляционные слушания. В 2011 году за пособничество расстрелам в Собиборе пять лет тюрьмы получил Джон Демьянюк.

Автор статьи отмечает, что этот процесс особенно важен на фоне того, что в мире растут проявления антисемитизма. Тот же рэппер Канье Уэст хвалит Гитлера, а в Нью-Йорке количество преступлений на почве антисемитизма выросло за год на 125%, пишет New York Post.