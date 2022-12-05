WT: властям Калифорнии рекомендовали выплатить по $223 тыс. темнокожим жителям штата в качестве репараций за жилищную дискриминацию

В Калифорнии рабочая группа по возмещению ущерба рекомендовала местным властям выплатить по $223 тыс. темнокожим калифорнийцам в качестве репараций за более чем 40 лет жилищной дискриминации, сообщает The Washington Times. В статье отмечается, что в случае реализации этой инициативы выплаты будут произведены только тем лицам, чьи предки были из числа свободных или порабощённых темнокожих, находившихся в стране в конце XIX века.

Калифорнийская рабочая группа по возмещению ущерба рекомендовала штату выплатить по $223 тыс. темнокожим калифорнийцам, предки которых пострадали от жилищной дискриминации, пишет The Washington Times.



Рабочая группа, состоящая из девяти человек, предложила эту сумму после изучения дискриминационных жилищных практик, применявшихся в Калифорнии в период с 1933 по 1977 годы.



По оценкам рабочей группы, темнокожие калифорнийцы теряли более $5 тыс. в год в течение установленного периода времени. Как поясняет издание, под дискриминационными жилищными практиками подразумеваются выкуп у темнокожего населения недвижимости или же её изъятие с помощью имеющегося у государства права на принудительное отчуждение имущества для последующего её сноса под новые инфраструктурные проекты.



Есть несколько способов выплаты репараций — либо с помощью оплаты обучения, либо с помощью жилищных субсидий, либо посредством прямых денежных выплат.



Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом создал рабочую группу в 2020 году. В марте этого года она проголосовала за то, чтобы выплачивать репарации только тем людям, чьи предки были из числа свободных или порабощённых темнокожих, находившихся в стране в конце XIX века.



Тем не менее, как подчёркивается в статье, рабочая группа может только давать рекомендации. Теперь Законодательному собранию Калифорнии предстоит решить, как оно хочет продвигать свои инициативы по выплате репараций.