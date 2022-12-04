France 2: французские студенты выстраиваются в очередь за бесплатными продуктами

Во Франции инфляция больно ударила по кошельку студентов: две трети вынуждены жить на 50 евро в месяц и выстраиваются в очереди за бесплатными продуктами, передаёт France 2. По данным французских продовольственных банков, почти четверть людей, которые к ним приходят, моложе 25 лет.

Очередь растянулась на десятки метров. Как всегда по вторникам, на севере Парижа 300 студентов ждут, когда смогут забрать продовольственный набор.

ВОЛОНТЁР: Как дела?

(Волонтёры раздают. — ИноТВ) горячие напитки и выпечку, которые помогают набраться терпения.

В очереди встречаются студенты различных направлений: лингвистики, медицины, бизнес-школ.

ДРУГОЙ ВОЛОНТЁР: Добрый вечер! Добро пожаловать!

Также здесь много иностранных студентов. Каждую неделю эта ассоциация раздаёт 115 тысяч продуктовых наборов в Парижском регионе.

ЖЮЛЬЕН МЕЙМОН, председатель ассоциации Linkee: У двух третей студентов, которые сюда приходят, на жизнь остаётся 50 евро. То есть у них есть 50 евро на еду, на уход за собой и одежду. Кому-нибудь этого хватит? Никто не сможет прожить на 50 евро в месяц. Так что в результате им приходится выбирать: либо еда, либо уход за собой.

С такой финансовой нестабильностью здесь борются с помощью музыки, широких улыбок и разнообразных свежих продуктов. Всё сделано, чтобы облегчить быт этих студентов.

Клара пришла сюда в первый раз. Эта 18-летняя студентка изучает в университете политологию.

ТРЕТИЙ ВОЛОНТЁР: Лук на суп.

КЛАРА, студентка: Спасибо большое. Сумка быстро наполняется, к тому же здесь не только фрукты и овощи, так что здорово.

Она понесёт домой более пяти килограммов продуктов, в основном непроданных товаров, которые собирает ассоциация. Этих запасов ей хватит на две недели, и они помогут справиться с инфляцией.

КЛАРА: Всё же цены растут очень быстро. На кассе получается дороговато. А здесь отлично.

Клара следит не только за расходами на еду. Её семья скромного достатка, поэтому она получает стипендию, которая полностью уходит на аренду этой маленькой студии. Мама помогает ей оплачивать покупки, главным образом одежду.

КЛАРА: Я в основном хожу в дешёвые магазины, потому что там скидки и выходит дешевле, а товары хорошего качества, тогда как в магазинах «быстрой моды» одежда приходит в негодность очень быстро, и я считаю, что цены там завышены.

В день она может потратить только 8 евро, но совсем не жалуется.

КЛАРА: Я экономлю и ещё время от времени присматриваю за детьми. Это также помогает мне более спокойно завершать месяц, зная, что я не нахожусь в более привилегированном положении по сравнению с другими студентами.

Во Франции среди посетителей продовольственных банков почти четверть составляют люди младше 25 лет.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2022 года.