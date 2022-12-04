France 2: французские студенты выстраиваются в очередь за бесплатными продуктами

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Daily Telegraph: не учли инфляцию — британской армии не хватило денег на замену старых танков Daily Telegraph
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BFM TV: Макрон раскритиковал США за «суперагрессивный» протекционизм BFM TV
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Премьер Гаврилица: Молдавии хватит запасов газа на два месяца в случае прекращения поставок
Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире радио Moldova сообщила, что Молдавии хватит запасов газа на два месяца, если осуществление поставок полностью прекратится.
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Скалони: большая честь встретиться с таким тренером, как ван Гал
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов.
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В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 4 декабря
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1954 года для 4 декабря. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Кейн: надеюсь, смогу помочь Англии победить Сенегал
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своём состоянии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Сенегала.
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Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Херсонской области задержана группа диверсантов, планировавшая осуществление подрывной деятельности на освобождённых территориях.
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Племянник Роналду назвал своего дядю лучшим футболистом в истории
Динис, племянник нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, назвал своего дядю лучшим футболистом в истории.
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В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Семеру
На острове Ява в Индонезии в воскресенье, 4 декабря, рано утром произошло извержение вулкана Семеру.
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Месси: мои дети заставляют меня наслаждаться чемпионатом мира ещё больше
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года признался, что присутствие его детей на турнире помогает ему.
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Аналитик Мищенко объяснил последствия ограничений цен на российскую нефть
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT прокомментировал опубликованное Евросоюзом в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.
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Ондуа рассказал о просьбе музеев Италии и Франции отправить бутсы с российским флагом
Полузащитник сборной Камеруна с российским гражданством Гаэль Ондуа рассказал, как распорядится бутсами, в которых играл на чемпионате мира 2022 года.
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В России за сутки госпитализировали 722 человека с коронавирусом
В России за прошедшие сутки госпитализированы 722 человека с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1324 пациента с COVID-19.
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В ДНР сообщили о ранении жителя в результате обстрела ВСУ Новолуганского
Украинские военные обстреляли посёлок Новолуганское в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получил мирный житель.
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Неймар строчкой из песни рассказал о своём состоянии перед матчем с Южной Кореей на ЧМ-2022
Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своём состоянии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Южной Кореи.
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Наставник сборной Испании заявил, что Месси и Марадона — боги футбола
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сравнил нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
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РИА Новости: в провокации по срыву экспорта аммиака России задействована канадская ЧВК
В реализацию провокации, направленной на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, задействованы представители спецслужб Великобритании, а также участники канадской ЧВК GardaWorld.
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Состояние Пеле стабилизировалось
Врачи сообщили, что состояние легендарного бразильского футболиста Пеле стабилизировалось.
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Большунов выиграл коньковую разделку на втором этапе Кубка России
Лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом в свободном стиле на втором этапе Кубка России в Хакасии.
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Ондуа рассказал, как ему угрожали из-за бутс с российским флагом на ЧМ в Катаре
Полузащитник сборной Камеруна с российским гражданством Гаэль Ондуа заявил, что пережил ряд неприятных моментов во время чемпионата мира в Катаре.
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Володин: сначала Запад отбирал имущество российских бизнесменов, а теперь арестовывает их
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о задержании российского предпринимателя в Лондоне, заявил, что сначала западные страны отбирали принадлежащее бизнесменам из России имущество, а теперь арестовывают их самих.
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«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,6 млн кубометров на 4 декабря
«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме — 42,6 млн куб. м по состоянию на 4 декабря. Топливо транспортируется через станцию «Суджа».
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Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству наград лучшему игроку матча
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству наград лучшему игроку матча.
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Аналитик Оленченко объяснил вопрос о борьбе с российской «пропагандой» во Франции
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Национального собрания Франции Бенжамена Хаддада о том, как правительство страны намерено бороться с распространением российских «пропагандистских» каналов, в том числе на территории Украины и государств Ближнего Востока.
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В Киеве и двух областях Украины продолжаются экстренные отключения электричества
В Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях Украины продолжаются экстренные отключения электроэнергии, сообщили в украинской энергетической компании «ДТЭК».
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Сборная Белоруссии победила в сингл-миксте на втором этапе Кубка России по биатлону
Представители сборной Белоруссии Динара Алимбекова и Антон Смольский одержали победу в смешанной эстафете на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате (Тюменская область).
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Посол Доминиканы выразил уверенность, что российская экономика только выиграет от санкций
Посол Доминиканской Республики в России Ханс Данненберг выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе российская экономика только приобретёт выгоду от санкций, введённых западными странами против Москвы.
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РИА Новости: Украина готовит провокацию по срыву экспорта российского аммиака
Украинские власти намерены провести провокацию, направленную на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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Месси: Аргентину ждёт очень тяжёлый матч с Нидерландами в четвертьфинале
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов.
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Быстров выступил против работы женщин-арбитров на ЧМ в Катаре
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о своём отношении к работе женщин-арбитров на чемпионате мира 2022 года.
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Посол сообщил о намерении Доминиканы наращивать импорт продуктов питания из России
Посол Доминиканской Республики в Москве Ханс Данненберг сообщил, что страна намерена наращивать импорт товаров из России, включая продукты питания.
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Степанова победила в коньковой разделке на этапе Кубка России в Хакасии
Лыжница Вероника Степанова одержала победу в коньковой разделке на втором этапе Кубка России в Хакасии.
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Bild: в Мюнхене беженка с Украины устроила драку с сотрудниками ПВР
Беженка с Украины устроила драку с сотрудниками пункта временного размещения (ПВР) в немецком Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что запрещается правилами пожарной безопасности центра.
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Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ
«Каролиной Харрикейнз» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции
Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге заявили о необходимости взять жёсткий курс в отношении Соединённых Штатов из-за подписанного президентом страны Джо Байденом закона о снижении инфляции.
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В МЧС ЛНР заявили о гибели трёх человек в результате взрыва в лесополосе
В результате взрыва неустановленного предмета в лесополосе в ЛНР погибли трое сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
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Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ-2022
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа чемпионата мира 2022 года по версии портала Sofascore.
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Ассист Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флеймз».
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В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Алчевска из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в овертайме матча НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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ЕС опубликовал в журнале решение об ограничении цен на российскую нефть
Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.
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Овечкин стал третьим российским игроком в истории, сыгравшим 1300 матчей в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 1300-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Сент-Луис» в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Павлович нокаутировал Туивасу на первой минуте боя турнира UFC Fight Night
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night.
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Электричка столкнулась с такси в подмосковном Пушкине
В ГУ МЧС по Московской области сообщили о столкновении электрички и такси в подмосковном Пушкине, есть пострадавшие.
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Посольство Украины в Казахстане получило сообщение о минировании
Посольство Украины в Казахстане получило сообщение о минировании здания, полиция ищет злоумышленников, заявили в МВД республики.
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Илон Маск заявил, что Apple возобновила размещение рекламы в Twitter
Американский бизнесмен Илон Маск заявил о возобновлении компанией Apple размещения рекламы в Twitter.
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В Доминикане планируют наладить поставки в Россию кофе, рома, авокадо и сигар
Посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг сообщил о желании республики наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны.
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Politico: США могут сократить помощь Киеву в случае принятия временного финансирования
Принятие конгрессом США инициативы о временном финансировании правительства на весь финансовый год приведёт к сокращению или остановке военной помощи для Украины.
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Во Франции подняли вопрос о борьбе с российской «пропагандой»
Депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад поднял вопрос о том, как правительство страны намерено бороться с распространением российских «пропагандистских» каналов, в том числе на территории Украины и государств Ближнего Востока. С соответствующим обращением парламентария к главе МИД Франции Катрин Колонна ознакомился RT.
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Илон Маск запостил опрос о судьбе Ассанжа и Сноудена
Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал в своём микроблоге опрос о дальнейшей судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.
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Онколог Романов рассказал, как снизить риск возникновения раковых заболеваний
Кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной деятельности «Евроонко» Денис Романов рассказал в беседе с RT, какие факторы могут влиять на развитие онкозаболеваний.