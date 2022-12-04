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BFM TV: временные отключения электроэнергии во Франции остановят работу светофоров

Материал представлен в переводе ИноТВ
Французам придётся приспособиться к нерегулируемым перекрёсткам: возможные отключения электричества этой зимой остановят работу светофоров, передаёт BFM TV. Инструкторы автошкол напоминают, что в такой ситуации необходимо руководствоваться дорожными знаками, а в их отсутствие — правилом приоритета для приближающихся справа.

В случае отключения электроэнергии этой зимой светофоры не станут исключением и могут оказаться выключенными на протяжении долгого времени. Автомобилистам тогда придётся приспособиться.

АВТОМОБИЛИСТ: Мы так привыкли останавливаться или начинать движение, когда показывает светофор, что если они не будут работать, по крайней мере мне, придётся быть внимательнее.
 
АВТОМОБИЛИСТКА: Я думаю, что буду ездить аккуратно, смотреть налево и направо.
 
Такую непривычную ситуацию уже отрабатывает этот инструктор в автошколе во время занятий, потому что она может возникнуть в любое время, даже без отключений электричества.
 
ДОМИНИК РЁНАР, инструктор в автошколе: В случае поломки из-за наводнения, грозы или других атмосферных явлений. Когда светофор не работает или заедает, необходимо выполнять указания дорожных знаков. Случаются ситуации, когда дорожных знаков нет, тогда мы следуем правилу приоритета у того, кто приближается справа.
 
В городе Эльбёф некоторые светофоры уже убрали, чтобы повысить безопасность на дорогах как днём, так и ночью. Таким образом, выключение светофоров в случае отключения электроэнергии не вызывает страха у местных властей.
 
БЕАТРИС ЛЁФЕЛЬ, первый заместитель мэрии города Эльбёф по устойчивому развитию: Разумеется, нам предсказывали, что будет много аварий, но не случилось ни одной. Теперь этот перекрёсток не такой загруженный, он напоминает о внимательности и о строгом соблюдении приоритета. На самом деле всё отлично работает.
 
В случае если из-за отключений электроэнергии прекратят работу светофоры, префекты могут попросить французов ограничить передвижение на автомобилях.
 
Дата выхода в эфир 03 ноября 2022 года.
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BFM TV Франция Европа
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