BFM TV: временные отключения электроэнергии во Франции остановят работу светофоров

Французам придётся приспособиться к нерегулируемым перекрёсткам: возможные отключения электричества этой зимой остановят работу светофоров, передаёт BFM TV. Инструкторы автошкол напоминают, что в такой ситуации необходимо руководствоваться дорожными знаками, а в их отсутствие — правилом приоритета для приближающихся справа.

В случае отключения электроэнергии этой зимой светофоры не станут исключением и могут оказаться выключенными на протяжении долгого времени. Автомобилистам тогда придётся приспособиться.

АВТОМОБИЛИСТ: Мы так привыкли останавливаться или начинать движение, когда показывает светофор, что если они не будут работать, по крайней мере мне, придётся быть внимательнее.

АВТОМОБИЛИСТКА: Я думаю, что буду ездить аккуратно, смотреть налево и направо.

Такую непривычную ситуацию уже отрабатывает этот инструктор в автошколе во время занятий, потому что она может возникнуть в любое время, даже без отключений электричества.

ДОМИНИК РЁНАР, инструктор в автошколе: В случае поломки из-за наводнения, грозы или других атмосферных явлений. Когда светофор не работает или заедает, необходимо выполнять указания дорожных знаков. Случаются ситуации, когда дорожных знаков нет, тогда мы следуем правилу приоритета у того, кто приближается справа.

В городе Эльбёф некоторые светофоры уже убрали, чтобы повысить безопасность на дорогах как днём, так и ночью. Таким образом, выключение светофоров в случае отключения электроэнергии не вызывает страха у местных властей.

БЕАТРИС ЛЁФЕЛЬ, первый заместитель мэрии города Эльбёф по устойчивому развитию: Разумеется, нам предсказывали, что будет много аварий, но не случилось ни одной. Теперь этот перекрёсток не такой загруженный, он напоминает о внимательности и о строгом соблюдении приоритета. На самом деле всё отлично работает.

В случае если из-за отключений электроэнергии прекратят работу светофоры, префекты могут попросить французов ограничить передвижение на автомобилях.