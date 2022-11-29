Нейтралитет Швеции обеспечивал стране хорошую репутацию в мире и был очень ценным для установления мира, заявил шведский бизнесмен и владелец теннисного клуба Энгбю Нильс-Эрик Сандберг в интервью SwebbTV. По его словам, со вступлением королевства в возглавляемый США военный альянс НАТО всё изменится, хотя сам шведский народ за это не проголосовал.

«Нейтралитет Швеции обеспечил стране чрезвычайно хорошую репутацию в мире и был очень ценным для установления мира», — заявил шведский бизнесмен и владелец теннисного клуба Энгбю Нильс-Эрик Сандберг в интервью информационному порталу SwebbTV.

Однако после вступления Швеции в НАТО всё может измениться, а шведский народ за это так и не проголосовал. «Репутация Швеции была настолько хорошая, насколько это было возможно», — заявил Сандберг в субботнем интервью, в котором он восхваляет нейтралитет Швеции, рискующий исчезнуть, поскольку партия «Шведские демократы» и парламент страны сменили свою позицию по этому вопросу. Разумеется, это будет возможно, если Турция примет Швецию в альянс, отмечает SwebbTV.

Сандберг долгое время был тренером и председателем спортивного клуба Энгбю, который, помимо прочего, прославился на весь мир своими большими успехами в настольном теннисе. За клуб играли такие именитые звёзды, как Ян-Уве Вальднер и Микаэль Аппельгрен, и он также известен своей молодёжью, которая участвует в международных соревнованиях и таким образом способствует развитию мирных контактов между народами и странами мира, пишет SwebbTV.

«Прежний политический нейтралитет Швеции, когда мы не занимали ничью сторону, был так невероятно ценен, куда бы мы ни приезжали. Нам доверяли, нас считали хорошим народом. Неважно, были ли мы в Африке, Азии или Южной Америке», — заявил Нильс-Эрик Сандберг в интервью Swebbtv.

Тем не менее всё может измениться с ожидаемым вступлением Швеции в НАТО, решение о котором приняли сами политики в парламенте без какого-либо референдума или права выбора. По словам Сандберга, возможности Швеции быть уравнительной стороной во «всех возможных вопросах» сейчас ухудшаются. В худшем случае вместо этого может усилиться поляризация, приводит его слова SwebbTV.