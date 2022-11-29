Le Figaro: во главе «Большой двадцатки» Индия намерена перестроить миропорядок с помощью философии индуизма

Индия намерена использовать свой пост председателя в «Большой двадцатке», чтобы изменить миропорядок и стать одной из ведущих держав мира. При этом, как пишет Le Figaro, помочь ей в этом должны её традиции и философия индуизма.

1 декабря Индия станет председателем в «Большой двадцатке». Это даст правительству Нарендры Моди возможность настаивать на пересмотре миропорядка, созданного после Второй мировой войны. Лейтмотив его курса — «Индия прежде всего». Его цель — превратить страну в «доминирующую державу» к столетию независимости в 2047 году, пишет Le Figaro.

Во время своего выступления на открытии G20 на Бали Моди очертил глобальные проблемы: «изменение климата, пандемия коронавируса, события на Украине, глобальные цепочки поставок разрушены, во всём мире ощущается нехватка товаров первой необходимости». По его словам, «многосторонние институты, такие как ООН, потерпели неудачу в решении этих вопросов». Поэтому он призывает к «созданию нового миропорядка». И в этом Индии как раз поможет её председательство в G20, отмечает автор статьи.

Её правительство уже много лет хочет уменьшить западное влияние. Так, министр иностранных дел Индии в своей книге предлагает опираться на «мягкую силу»: Индия должна завоевать мировое общественное мнение, проецируя индуизм и его традиции на международную арену.

Поэтому автор статьи предполагает, что Нарендра Моди будет использовать лидерство в G20 для прославления индуистской философии и культуры. Так, Моди предложил концепцию адвайты, течения индуизма, как «средства разрешения мировых конфликтов и дилемм нашего времени». Он также объявил, что, помимо саммита в Нью-Дели, они проведут больше двухсот конференций по всей стране, чтобы делегаты G20 «имели полное представление о невероятном разнообразии Индии, её инклюзивных традициях, её культурном богатстве». И Индия присваивает себе лидерские позиции в духовном плане. «Наша обязанность — познакомить мир с мышлением и силой Индии», — заявил Моди.

Таким образом Индия хочет взять реванш. За свою историю она переживала и мусульманские завоевания, и английскую колонизацию. Нынешние власти ратуют за «новую Индию», народ которой «возрождает общество, веками разграбленное иностранными нападениями и колониализмом». Националисты Индии ностальгируют по мифическому золотому веку, идеальной индуистской цивилизации, которая якобы существовала тысячи лет назад. Поэтому восстановление Индии как одной из ведущих держав было бы справедливым возвращением и прежде всего она смогла бы «освободиться от колониального менталитета», заявил министр иностранных дел Индии, выступая в ООН.

Прежде всего Индия хочет иметь более значимый вес в международных учреждениях. Она уже давно добивается постоянного места в Совете Безопасности ООН, она хочет расширения своих прав в рамках МВФ. Индия позиционирует себя как представитель, даже как защитник развивающихся стран. Правительство Моди развивало вакцинную дипломатию во время пандемии, доставив миллионы доз вакцины в Африку и Южную Азию. Индия восхваляет особую дружбу, которая связывает её с коллективным Югом. Она настаивает на искоренении неравенства между Севером и Югом: «Не должно быть ни развитого мира, ни третьего мира, а должен быть один мир». Поэтому автор статьи предполагает, что Индия будет продолжать свои усилия, чтобы богатые страны выделяли субсидии бедным странам, пострадавшим из-за изменения климата. И это позволит Индии финансировать собственный энергетический переход.

При этом министр иностранных дел Индии предлагает развивать отношения и с Китаем. Он считает, что Пекин и Нью-Дели, несмотря на напряжённость в двусторонних отношениях, имеют общие интересы по отношению к Западу: «Обе страны прилагают одинаковые усилия для создания более сбалансированного мира. Будь то сохранение силы и стабильности России или противодействие религиозному фундаментализму, их интересы совпадают».

Наконец, Россию, которая тоже хочет реформировать миропорядок, в Индии считают за союзника, которого нужно защищать. Две страны связывает стратегическое партнёрство, основанное на поставках вооружений и углеводородов. Индия опасается, что Москва выйдет из ситуации на Украине ослабленной, и настаивает на переговорах.

Что же до реакции Запада на такую деятельность Индии, то для них приоритетом является сдерживание Китая. А Индия, наоборот, входит в группу, которая объединяет её с США, Австралией и Японией. И Франция расширила своё стратегическое партнёрство с Индией: они сотрудничают в наблюдательных миссиях в Индийском океане, где активно присутствует китайский флот. Европейский союз намерен заключить с Индией соглашение о свободной торговле в 2024 году.

Индия знает, что обида и память о колониальной эпохе не должны отвлекать её от основной миссии — стать «державой первого плана» к 2047 году, когда будет отмечаться столетний юбилей освобождения от колониальной зависимости. И взаимопонимание в отношениях с Западом нужно ей, чтобы получать технологии, развивать экспорт и отправлять своих студентов в лучшие университеты, пишет Le Figaro. «Индия — восходящая держава, но ей ещё предстоит пройти долгий путь. Дело в том, что большие торговые точки всё ещё находятся на Западе, как и источники инвестиций. Прежде всего Запад остаётся основным источником технологий и инноваций», — признаёт министр иностранных дел Индии.