Экология, безработица, пенсионеры — Guardian предсказала последствия бэби-бума для Индии

Судя по прогнозам, Индия вскоре сможет обогнать Китай и станет самой большой страной мира по численности населения, пишет The Guardian. При этом такие перспективы несут в себе немало потенциальных проблем для Индии — от перенаселённости городов до политических распрей, отмечают эксперты.

15 ноября население Земли достигнет 8 млрд человек, пишет The Guardian. И, судя по прогнозам, ближайшее время основной прирост населения в мире будут давать всего несколько стран, среди них Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Объединённая Республика Танзания и Индия. Более того, Индия скоро перегонит Китай и, как полагают, в следующем году станет самой густонаселённой страной в мире.

Сейчас в Индии проживает более 1,39 млрд человек — в четыре раза больше, чем в США. Рост населения окажет огромное давление на ресурсы Индии, экономическую стабильность и общество, а последствия будут ощущаться далеко за её пределами, отмечает автор статьи.

После обретения независимости население Индии росло значительными темпами; с 1947 по 1997 год оно увеличилось с 350 млн до 1 млрд человек. Но с 1980-х годов власти приняли меры, и в результате уровень рождаемости в Индии начал падать быстрее, чем ожидалось. Теперь нормой стала небольшая семья, а ежегодный прирост населения составляет менее 1%. В 1950-х годах женщина в Индии рожала в среднем более шести детей; сегодня же этот показатель — чуть больше двух, и он продолжает падать.

В течение следующего десятилетия одна треть прироста населения Индии будет приходиться всего на два северных штата, Бихар и Уттар-Прадеш, отмечают эксперты. Ожидается, что Бихар, единственный штат в Индии, где женщины обычно рожают более трёх детей, достигнет стабильности населения — 2,1 ребенка на одну женщину — к 2039 году. Там до сих пор мальчики более желанны, чем девочки, и женщинам рассказывают о методах планирования семьи и возможности стерилизации, когда они имеют уже по шесть детей. Причём зачастую это бедное сельское население.

Ещё одна демографическая проблема, особенно характерная для северных штатов, — «бум молодёжи». Средний возраст индийца составляет 29 лет, поэтому в стране много молодых людей, большинство из которых не имеет навыков, для которых не хватает образовательных учреждений и рабочих мест. По всей Индии безработица среди молодёжи составляет 23%, и только каждый четвёртый выпускник находит работу. Грамотность женщин растёт, но только 25% женщин в Индии работают. Сложно найти работу, даже имея хорошее образование, жалуются жители Индии.

Самым популярным методом контрацепции в Индии по-прежнему является женская стерилизация, и в основном это делают замужние женщины старшего возраста. Бюджет Индии на здравоохранение и так небольшой, и всего 6% из него выделяется на планирование семьи, но только 0,4% этой суммы тратят на более щадящие методы контрацепции, такие как противозачаточные таблетки или презервативы.

По данным ООН, в Индии ежегодно происходит 10 млн нежелательных беременностей. Аборты в Индии разрешены, но только для одиноких женщин. Замужним женщинам приходится обращаться к деревенским «шарлатанам», что часто имеет последствия для их здоровья.

Что удивительно, в Индии сочетаются сразу две демографические тенденции: на севере растёт рождаемость, а на юге население стареет. Это создает серьёзные проблемы с точки зрения занятости, социального обеспечения и здравоохранения.

Такие различия между севером и югом страны способствуют политическим распрям. Так, на мусульманском севере считают, что законопроект о контроле над численностью населения — это «плохо завуалированная атака на мусульман». При этом в Индии есть миф, будто число мусульман скоро превысит число индуистов, хотя мусульмане составляют 14% населения, а индуисты — 80%.

Эксперты отмечают, что, хотя у мусульман в Индии коэффициент фертильности действительно выше, чем у индуистов, это связано не с религией, а с тем, что мусульмане часто беднее, менее образованы и имеют меньший доступ к медицинскому обслуживанию.

Ещё одна проблема Индии — перенаселённость городов. Города Индии являются одними из самых больших и перегруженных городов в мире, и в ближайшие несколько десятилетий они станут ещё больше. Сейчас Индия — в основном сельская страна, только треть населения проживает в городах, но урбанизация набирает обороты. К 2050 году, по прогнозам ООН, в городах будет проживать больше индийцев, чем в деревнях.

В крупнейших мегаполисах Дели, Мумбаи, Ченнаи и Калькутте инфраструктура уже с трудом справляется, и ситуация станет хуже с изменением климата. В Мумбаи 40% людей живут в трущобах. В 2019 году в городе Ченнаи полностью закончилась вода.

Так что Индии придётся столкнуться сразу с несколькими проблемами: ростом населения на севере страны, старением населения — на юге и с политическим разладом между этими регионами. И хотя общая тенденция для Индии — замедление прироста населения, в отличие от Запада, это не совпадает с изменением структуры семьи или модели брака. Большинство индийцев по-прежнему женятся к 20 годам, рожают двух детей в относительно молодом возрасте, а затем прекращают, часто выбирая стерилизацию, пишет The Guardian.